Cagliari rilancia la fabbrica della creatività

Le donne e gli uomini che lavoravano il tabacco per produrre le sigarette sono solo un ricordo presente nella sala espositiva. Oggi la nuova vita della Manifattura tabacchi di Cagliari, assegnata dalla Regione a Sardegna ricerche che ha poi assegnato gli spazi a diverse aziende, è tra innovazione, tecnologia, robotica ed eventi. Quella che molto sinteticamente viene definita la “fabbrica della creatività”. A gestire una parte di questo spazio in cui i laboratori didattici sulla robotica si alternano a spazi e coworking e uffici, ma anche a mostre, un visitor center e sportelli di formazione è la Opificio Innova. Azienda innovativa presieduta da Raimondo Schiavone, fondatore della Primaidea, azienda che da 25 anni opera in diversi ambiti distribuiti tra formazione e progettazione con sede a Cagliari.

Lo spazio che in passato era la «fabbrica delle sigarette» e che nel 2017 ha ospitato il G7, oggi vive il nuovo corso all’insegna dell’innovazione. «All’interno di questi spazi ogni giorno si offrono servizi a imprese e enti pubblici e privati – racconta Schiavone – su temi della trasformazione digitale, della promozione territoriale dello sviluppo del capitale umano e dell’imprenditorialità in un ambiente innovativo e aperto».

All’interno della struttura uno spazio per il coworking frequentato da professionisti ma anche da startupper senza dimenticare gli spazi per le imprese. Altro elemento ancora riguarda lo spazio per le mostre che abbiano un carattere divulgativo ed educativo. Punto di forza di questa struttura sono gli spazi per la robotica con Learning center che «ogni giorno ospita esperienze per studenti, un dimostratore tecnologico, un visitor center che utilizza la realtà immersiva e virtuale per raccontare e promuovere territori prodotti e aziende». All’interno poi gli spazi di «servizio o supporto». Si tratta dello sportello di Invitalia e dell’Ente nazionale di microcredito. Nel biennio l’Opificio innova, che tra i partner ha anche Innois (innovazione e idee per la Sardegna, le nuove tecnologie e il venture capital della Fondazione di Sardegna) ha organizzato 180 eventi. Inoltre negli eventi che riguardano la robotica educativa sono state coinvolte 55 scuole, 150 classi e tremila studenti. Si registrano 500 eventi ospitati e 70 mila visitatori in tre mostre. «Diciamo pure che questo è un risultato ma l’attività segna una crescita costante – conclude Schiavone – e registriamo un costante interesse per le attività che si svolgono qua dentro».