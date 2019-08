Cairo, utile netto, ricavi e margini in calo nel semestre Per quanto riguarda Rcs, nel primo semestre ha registrato un utile netto di 38,4 milioni di euro, in calo dai 45,4 milioni di un anno fa. Continua per il gruppo editoriale la riduzione dell'indebitamento finanziario

(Agf)

1' di lettura

Cairo Communication ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile netto di 24,2 milioni di euro (24,5 mln senza contare gli effetti dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS 16), in calo dai 29,6 milioni dello stesso periodo 2018. I ricavi consolidati lordi sono scesi a 646,1 milioni da 678,1 milioni. L'ebitda è passato a 87,4 milioni da 96,5 milioni e l'ebit è sceso a 59,4 milioni da 67,4 milioni. Per quanto riguarda Rcs, nel primo semestre ha registrato un utile netto di 38,4 milioni di euro, in calo dai 45,4 milioni di un anno fa. Continua per il gruppo editoriale la riduzione dell'indebitamento finanziario (-10,1 milioni rispetto a fine 2018, dopo aver distribuito dividendi per circa 31 milioni).

LEGGI ANCHE / Rcs, Blackstone fa causa fino a 600 milioni a Cairo

Nel consolidato di Cairo, Rcs ha conseguito un ebitda di 86,8 milioni (contro 87,3 mln) e un ebit di 57,4 milioni (64,8 mln un anno fa). I ricavi operativi sono stati di 475,5 milioni. La7 ha registrato una raccolta pubblicitaria di 79,4 milioni (+5,7%) con un ebitda di circa 4 milioni (2,2 mln nel primo semestre 2018) e un ebit negativo per 1,9 milioni (-2,7 mln un anno fa). Il settore editoriale periodici (Cairo Editore) ha visto l'ebitda scendere a 3,1 mln da 4,2 mln e l'ebit a 2,1 mln da 3,7 mln.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)