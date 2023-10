Caivano, Mantovano: nel decreto entrerà il reato di stesa. Abodi: lo Stato c’è

Dal 1997 a Caivano amministrazioni sciolte per infiltrazioni

Il parroco di Caivano ha incontrato i commissari straordinari appena arrivati a Caivano. «È dal 1997 che Caivano non riesce a portare a termine un mandato amministrativo e questo è un problema serio, anche perché un conto è quando un’amministrazione viene sciolta per motivi politici e un conto è quando viene sciolta perché ci sono le infiltrazioni mafiose e camorristiche», ha detto don Maurizio Patriciello. «Qualche giorno fa - ha aggiunto - durante un incontro di catechesi ho sentito il bisogno di dire ai fratelli che sono stati arrestati, amministratori e tecnici del Comune, che noi non abbiamo brindato a questa notizia e che noi speriamo e preghiamo perché possano dimostrare la loro innocenza. Il giorno in cui leggeremo sul giornale che sono innocenti, allora brinderemo, ma se innocenti non saranno noi speriamo che possano pagare fino all’ultimo centesimo per i loro errori».



A Caivano Bellucci e commissione Degrado periferie

Il 20 ottobre sarà a Caivano la viceministra delegata alle politiche sociali Maria Teresa Bellucci con il commissario straordinario Fabio Ciciliano per incontrare i servizi sociali locali. La riunione sarà preceduta da un incontro con don Patriciello al Parco Verde. L’obiettivo è quello di lanciare un piano di intervento e supporto sui servizi sociali in favore di famiglie e minori a rischio. Il 23 ottobre, la commissione d’inchiesta sullo stato e sul degrado delle periferie della Camera sarà in visita a Caivano dove incontrerà la commissione straordinaria per la gestione del Comune e don Maurizio Patriciello. Al termine degli incontri i deputati e don Patriciello, consulente della Commissione presieduta dal deputato Alessandro Battilocchio (Fi), terranno una conferenza stampa a Caivano.





