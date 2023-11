Caivano, nasce il «cuore verde» grazie alla bonifica dei Carabinieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Il cuore verde di Caivano”. Così è stato battezzato il parco urbano recuperato e riqualificato vicino all’ex centro sportivo Delphinia della città a Nord di Napoli, che sarà inaugurato ufficialmente martedì 21 novembre, la Giornata nazionale degli alberi, con la riconsegna alla comunità di un’area che era del tutto devastata e abbandonata, diventata anch’essa nel tempo luogo di spaccio e di degrado.

Il lavoro di recupero è stato illustrato il 14 novembre a Roma presso il Parlamentino del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cuufa) dei Carabinieri, alla presenza del commissario straordinario di governo, Fabio Ciciliano, del generale Andrea Rispoli, comandante Cuufa, del capo di stato maggiore, Michele Sirimarco, e del comandante del raggruppamento Carabinieri biodiversità, Raffaele Pio Mancone.

Dalla bonifica al restauro di vialetti e sentieri

L’Arma ha innanzitutto provveduto a una bonifica dai rifiuti, con interventi che hanno permesso di rimuovere le erbacce e risistemare la vegetazione. Subito dopo si è passati al restauro della rete di vialetti e sentieri presenti nel progetto originario e alla realizzazione di sistemi di illuminazione innovativi, tramite pannelli fotovoltaici. È stata installata anche una casetta prefabbricata in legno come immobile di servizio. Tutto all’insegna della sostenibilità. Basti pensare che tutti gli arredi dell'area, comprese le panchine, sono stati realizzati con il legname proveniente da alberi morti naturalmente all'interno delle riserve naturali dello Stato gestite dai Carabinieri e per i quali è possibile calcolare l'impronta di carbonio che viene trattenuta.

Via a percorsi tematici educativi

Nel parco sono stati attivati itinerari tematici educativi e punti di aggregazione, che dall’alto danno all’area proprio la forma di un cuore. Si va dal percorso benessere ideato lungo il perimetro esterno del Parco - anche per richiamare la vocazione originaria dello spazio, concepita come area di “conforto” per il centro sportivo attiguo che possa essere frequentata da chi cerca di conseguire uno stile di vita sano praticando attività fisica - a percorsi arborei tematici, con descrizioni e aneddoti. Al centro del parco sono stati creati un’aula didattica e uno spazio studio, punto di condivisione dell'esperienza formativa, corredata da vari punti di riflessione situati in apposite piazzole.

Una saletta lettura nel verde

I visitatori potranno sedersi sulle panchine e trovare in aiuole tematiche informazioni sul ruolo degli insetti e delle piante aromatiche. Gioiello del parco, una saletta lettura nel verde, con una panca ergonomica per favorire la concentrazione e la meditazione. E fare del bosco un «laboratorio di educazione ambientale a cielo aperto». Natura e cultura contro anni di incuria. Una scommessa ambiziosa, come l’intero progetto di riqualificazione di Caivano avviato dal Governo dopo gli stupri di due cuginette di appena 10 e 11 anni e sostenuto dal decreto legge appena approvato definitivamente dalla Camera. Tutti i ministri sono mobilitati per mantenere la promessa fatta a fine agosto dalla premier Giorgia Meloni: «Caivano sarà bonificata e diventerà un modello».