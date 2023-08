Caivano, polo agro-industriale in crisi d'identità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Centotrentacinque fabbriche attive nell'area industriale con 3.200 dipendenti diretti, con, tra l'altro, lo stabilimento di Unilever gelati più grande d'Europa. E altri nomi noti dell'industria italiana da Harmont & Blaine a Caffè Borbone, Free System e Acetificio De Nigris. E oggi è parte della Zes Campania per cui si ci aspettano investimenti. C'è anche questo a Caivano, diventata buco nero d'Italia per lo stupro di gruppo delle due cuginette.

Un tempo centro agricolo della Piana Campana e poi polo agroindustriale, Caivano negli anni ha perso identità e prospettive di sviluppo. Una condizione comune ad altri comuni dell'area metropolitana di Napoli, che si acuisce nelle aree interne e soprattutto nei quartieri ghetto.

Palazzi provvisori nati dopo il terremoto del 1980

Come il Parco Verde, quello in cui si sono consumati gli stupri di gruppo ai danni di due bambine. E prima ancora altri bambini erano stati oggetto di torture perdendo la vita. Il Parco Verde è il ghetto di Caivano, costruito nel dopo terremoto dell'80, e dopo la legge 219. Palazzoni anonimi e ravvicinati, privi di servizi, che dovevano essere provvisori per poi essere riqualificati e assegnati, ma divennero permanenti, passati di padre in figlio, quasi come un lascito ereditario, oppure occupati dalla criminalità organizzata. Come le Vele di Scampia, il Piano Napoli di Boscoreale, così il Parco Verde diventò un ghetto. A distanza di decenni, i servizi pubblici per i 6mila residenti circa sono ancora centellinati, la rete fognaria pessima, la raccolta rifiuti sporadica e la manutenzione degli alloggi assente. Il Parco Verde è diventato una delle maggiori piazze di spaccio d'Europa, in cui lo Stato non è mai più entrato. Almeno tre clan, due napoletani e uno locale hanno in mano il commercio degli stupefacenti e hanno, negli ultimi 5 anni, triplicato i loro proventi. Cocaina, eroina, kobret, marijuana, ecstasy, qualsiasi stupefacente si spaccia sotto questo spicchio di cielo. Anche l'amministrazione locale è inesistente: per decenni non c'è giunta che sia durata l'intera legislatura. E' del 4 agosto scorso la nomina dell'ultimo commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Caivano: Gianfranco Tomao, è chiamato a svolgere i poteri del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.

Morti eccellenti

L'orrore si era già manifestato chiaramente almeno dieci anni fa. Con due morti eccellenti, quella di Antonio Giglio, 4 anni appena, volato giù da una finestra nel 2013, e quella di Fortuna Loffredo, 6 anni, nel 2014, anche lei finita sul selciato dopo un volo dall’ottavio piano. Ma le inchieste avviate non hanno dato esito. La città nel 1980 è investita dal terremoto che lascia il segno. E dopo dall'emergenza rifiuti: discariche abusive, siti di stoccaggio, rimasti tali troppo a lungo, e poi i roghi della Terra dei fuochi, peggiorano le condizioni economiche e sociali. Nonostante tutto la Caivano industriale nel 2000 conobbe una nuova industrializzazione: questa volta si trattava di imprese locali di piccole e medie dimensioni che sono cresciute: Caffè Borbone, ma prima Free System, il prestigioso acetificio De Nigris. <Si contano 135 aziende in area asi con 3.200 occupati.

La speranza nelle piccole e medie imprese

E oggi si spera in un nuovo slancio grazie alla attrattività della Zes», dice Giosy Romano, commissario della Zes Campania. «Troviamo un tessuto di imprese significativo _ chiarisce Francesco Izzo, professore di Strategie e management dell’innovazione della Università Vanvitelli ¬ _ in tutta Caivano (non solo nell'asi ndr) solo 161 imprese danno lavoro a 3315 addetti: una dimensione media superiore di 20 unità per impresa: tanto rispetto alle medie del Mezzogiorno. Quindi la presenza industriale è ancora rilevante».Le speranze di ripresa, insomma, sono legate a uno sviluppo industriale, purchè sia supportato da un miglioramento generale dei servizi e della qualità della vita.«<Sarebbe fondamentale _ aggiun+ge Izzo _ migliorare i servizi alle imprese, ovvero gli standard delle aree industriali per preservare il tessuto che c'è». Ma la Caivano industriale è solo una (e la più avanzata sebbene bisognosa di molti altri servizi) delle anime della città. Ce ne sono almeno altre due che in modo diverso precipitano sempre più in basso. Quella del centro cittadino e quella del ghetto. Apparentemente indipendenti, ma legate da un destino comune. Un destino che coinvolge anche le aree interne della grande città metropolitana di Napoli, sempre più marginali, impoverite dal ridimensionamento delle grandi imprese manifatturiere, abbandonate dal vuoto istituzionale.