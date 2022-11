Natale, meno soldi per i regali. Ecco venti gadget sotto i cento euro

My Shelfie 34,99 euro

My Shelfie, la libreria è un gioco da tavolo

Avete appena portato a casa la vostra nuova libreria ed è giunto il momento di riempirla con i vostri oggetti preferiti: collezionate libri, piante, giochi da tavolo, ritratti, premi e non dimenticate di lasciare un po' di spazio per i vostri gatti. Nasce così My Shelfie, il nuovo gioco da tavoli di Cranio Creations. Ad ogni turno, i giocatori prendono le tessere oggetto disponibili sulla plancia soggiorno e le inseriscono nella loro libreria cercando di creare le combinazioni migliori. Otterranno punti per aver creato gruppi di oggetti simili connessi e per aver soddisfatto le richieste delle carte obiettivo personali e comuni. Gli autori del gioco hanno lavorato anche a Sushi Go, Bärenpark e la serie di Adventure Games. LÈ qualcosa di nuovo.

Xiaomi Smart Pet Fountain 79,99 euro

Acqua fresca per i tuoi animali

Xiaomi Smart Pet Fountain è una ciotola per l’acqua intelligente, come si dice oggi. Simula un ruscello, utilizzando un circuito d’acqua corrente ha quattro stadi di filtraggio. Non sembrerebbe ma è anche silenzioso. Per gattofili.

God of War Ragnarok - Ps5 e Ps4 69,99 euro

Battaglie furibonde e paternità

Kratos è un papà burbero, ottocentesco come modello educativo ma in fondo tenero e comprensivo. Un uomo che si è arreso alla modernità. Atreus è l’adolescente fastidioso che non dà retta mai e farebbe saltare i nervi anche a un santo, anzi a un dio. God of War Ragnarok, sequel del reboot della creatura di Santa Monica Studio, è insomma anche un romanzo di formazione che prova a dare una interpretazione tutta sua del rapporto padre-figlio. Alterna lezioni di pedagogia a racconti di miti norreni. La nuova esclusiva Playstation non deluderà gli amanti della serie. Thor, Freya e le altre divinità menano come fabbri con una violenza furibonda. Tecnicamente inarrivabile (su Ps5 è una meraviglia) ed è finalmente il primo vero gioco next-gen, dopo ben due anni dal lancio.

Stream Deck Mini 79,99 euro

L’inizio della carriera da streamer

Se l’ambizione è stare in live su Twitch, Facebook, YouTube e dove preferisce un buon punto di partenza è questo disposittivo per gestire la regia delle dirette. Funziona bene anche per le videoconferenze. È facile da configurare e anche da usare.

Philips Hue Da 84,99 euro

Philips Hue Lightguide ha le lampadine certificate Matter

L’aggiornamento al nuovo standard di comunicazione per la smart home arriverà a breve e aumenteranno i pregi di queste lampadine intelligenti considerate fra le più belle, efficienti e costose sul mercato. disponibili in tre modelli, sferico, ellittico e triangolare, presentano un nucleo in grado di diffondere luce di qualsiasi colore. Grazie alla funzione Mimic presence dell'App Hue è possibile accendere e spegnere automaticamente le luci negli orari in cui sono utilizzate abitualmente nelle stanze selezionate dall’utente. I prezzi variano da 84,90 euro e 99,90 euro