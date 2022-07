Cala Cartoe tutta green, poi Gonone, Fuili e la mitica Cala Luna

Cala Cartoe è un'alcova di verde e di azzurro. E' necessario “sbucciare” la montagna alle spalle di Dorgali per conquistarsi il diritto di trascorrere una giornata sulla spiaggia cinta da rocce e tappezzata di macchia mediterranea alla quale si accede dopo tanti tornanti. Una granita alla menta nel chiosco in legno, e poi ci si bagna nell'acqua trasparente, in uno scenario naturalistico davvero protetto. Dopo qualche orsa in quella che è la più green tra le spiagge di Dorgali, ci si può spostare a Cala Gonone, più attrezzata, e da lì andare a piedi all'intima Cala Fuili. Chi ha forza nelle gambe segua il sentiero sino a Cala Luna resa mitica da Giancarlo Gianni e Mariangela Melato: la strada è impegnativa, ma dietro una quinta di oleandri giganti si è attesi dal paradiso.

3/7 5/7 Menu