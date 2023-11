Prezzi del legno dimezzati in Europa: colpa di Vaia e bostrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

E pensare che fino all’autunno dello scorso anno commercianti e produttori sarebbero stati disposti ad acquistare legname a qualunque cifra. La materia prima scarseggiava, a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, e la domanda da parte delle aziende della trasformazione (per l’edilizia e per l’arredamento, ma anche per gli imballaggi industriali) era vorticosa.

Prezzi dimezzati in tutta Europa

I pellet erano arrivati a costare 600 euro alla tonnellata, i segati per imballaggio 400/480 euro, il legno lamellare poteva arrivare a 1.000/1.100 euro al metro cubo. «Oggi i prezzi, mediamente, si sono dimezzati. Le segherie sono alle prese con una quantità enorme di prodotto che non riescono a vendere», racconta Francesco Zanzotto, trader specializzato in legno, confermando una tendenza al ribasso dei prezzi del legno iniziata già nella seconda metà dell’anno ma che, da circa un mese a questa parte, ha visto una forte accelerazione, con valori dimezzati (ad esempio, il legno di abete, non tagliato, è sceso a 34,2 euro al metro cubo nel terzo trimestre, contro i 75 euro del 2022). Una situazione che interessa tutta l’Europa e che sta creando perdite importanti alle segherie, che hanno i magazzini o le piazzole piene di tronchi acquistati quando i prezzi erano alti, e ora si trovano di fatto a svendere la merce.

Vaia e bostrico: aumento del prelievo

All’origine di questo fenomeno, almeno per quanto riguarda l’Italia, c’è ancora una coda lunga degli effetti di Vaia, la tempesta che cinque anni fa abbattè circa 14 milioni di alberi dal Friuli-Venezia Giulia alla Lombardia, ma soprattutto in Veneto e Trentino. Tempeste di questo genere, anche molto più violente, non sono rare nel Centro Europa, tanto è vero che, nel gestire l’equilibrio tra domanda e offerta, i gestori forestali tengono conto di una certa quantità di legno da catastrofe. «Se il prelievo avviene rapidamente, il materiale è ancora di buona qualità, equiparabile a quello degli alberi in piedi», spiega Alessandro Calcaterra, presidente di Fedecomlegno, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta i commercianti e importatori.

Il problema, nel caso di Vaia, è che i tempi sono stati lunghi, sia a causa delle difficili condizioni di sicurezza e accessibilità alle piante cadute, sia perché storicamente nel nostro Paese manca una filiera del bosco strutturata per simili quantità, come da tempo denunciano gli operatori e le aziende della filiera del legno-arredo, costrette ad acquistare all’estero l’80% del legname che trasformano. Molti alberi sono rimasti a lungo sul posto e questo fatto, unito al problema del riscaldamento globale, ha sollecitato la proliferazione del . Da qui la necessità di accelerare ulteriormente il prelievo boschivo, per salvare il maggior numero possibile di piante sane e il legname più pregiato, destinato alla falegnameria, con il risultato che è stata immessa sul mercato una enorme quantità di legname proprio nel momento in cui, invece, la domanda da parte delle aziende trasformatrici cominciava a rallentare, vista la frenata dell’economia a livello globale.

«Da mesi stiamo portando a valle quantità 4-5 volte superiori ai volumi normali - conferma Mauro Gilmozzi, presidente della Magnifica comunità di Fiemme -. Fino alla scorsa primavera la domanda ha sostenuto l’incremento dei valori di vendita, ma da giugno c’è stata una caduta, anche se ora vediamo una lieve ripresa, trainata dall’estero».