Cala Goloritzé nel Golfo di Orosei bisogna meritarsela e poi è l'eden

Coraggio e borraccia. Non serve altro per mettersi sulla strada che dal parcheggio di su Porteddu, sull'altopiano di Golgo, a Baunei in Sardegna, conduce alla magnifica Cala Goloritzé. Il dislivello è di 470 metri, un'ora per scendere all'andata, 90' di salita per ritornare. In mezzo la vegetazione locale, la meta è questa specie di oasi naturale dove nidifica il falco della regina, mentre una guglia di roccia è il segnale che siete arrivate in questa incontaminata spiaggia. L'insenatura è caratterizzata da sassi bianchi levigati, il fondale è trasparente, l'acqua cristallina, le sorgenti carsiche sottomarine garantiscono la purezza, le rocce affiorano dal mare.

