Cala la paura da fine-stimoli Bce: ecco perché festeggiano i BTp, meno la Borsa

«The lady is not tapering». Christine Lagarde ha scomodato addirittura la Lady di ferro, Margaret Thatcher, per rafforzare il concetto: parafrasando una celebre frase che il primo ministro inglese pronunciò negli anni ’80 («The lady’s not for turning», «non sto invertendo la rotta»), la presidentessa della Bce ha sottolineato con la maggior enfasi possibile che la Bce non sta facendo un «tapering». Cioè non sta riducendo gli stimoli monetari. Li sta solo «ricalibrando». Insomma: la Bce non sta invertendo...