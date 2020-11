Calabria, archiviati Cotticelli e Zuccatelli, svanisce anche l'ipotesi del tandem Gaudio-Strada: i problemi della sanità regionale Il l nuovo commissario si troverà di fronte a un disavanzo di 160 milioni di euro. A livelli essenziali di assistenza ai minimi termini, che posizionano la regione in coda alle altre di Donata Marrazzo

Gino Strada non accetta l'invito del Governo e non fa squadra con Eugenio Gaudio, ex rettore dell'università “La Sapienza”, di origini cosentine, che il Consiglio dei ministri ha nominato supercommissario per il piano di rientro della sanità calabrese.

Cala l'entusiasmo a Palazzo Chigi

Archiviato Saverio Cotticelli, silurato (di fatto) Giuseppe Zuccatelli, svanita l'ipotesi di affidare l'incarico a Narciso Mostarda, attuale direttore generale della Asl 6 di Roma, la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro della sanità calabrese resta monca. Cala l'entusiasmo a Palazzo Chigi, dove si riteneva che i due nomi indicati, Gaudio e Strada, fossero in grado di aiutare la sanità calabrese a ripartire.

«Non esiste il tandem Gaudio-Strada»

Il fondatore di Emergency ha dichiarato in una lettera aperta: «Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini».

L’accoglienza tiepida della politica

Molto tiepida l'accoglienza per Gaudio, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca per la formazione nell'area sanitaria e per i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, indagato per concorso in turbativa dalla Procura di Catania nell'inchiesta del 2019 sui concorsi truccati all'università di Catania. «Il Governo rifiuta la disponibilità per l’incarico di Commissario a Gino Strada e opta per la scelta di Gaudio, un uomo di sistema che non segna alcuna volontà di discontinuità con il passato. Un’ennesima occasione persa. Noi diciamo No! Mobiliteremo tutto quello che possiamo per fermare questo ennesimo errore che ricade sui calabresi», scrivono in un tweet le Sardine che per prime hanno indicato Strada per guidare la sanità calabrese.

Scontento anche il presidente della commissione Antimafia, il senatore 5 Stelle Nicola Morra, che commenta: «Gaudio non va bene, serve un commissario che combatta le infiltrazioni della 'ndrangheta». Furiosa la Lega: «Oggi abbiamo assistito all’ennesima prova della lottizzazione della sanità in Calabria ai danni, come al solito, dei cittadini calabresi. Che c’entra Gino Strada? Si è persa l'occasione per concludere dignitosamente una vicenda vergognosa: dopo Zuccatelli arriva di nuovo Strada con ruoli indefiniti. Il prossimo chi sarà? Roberto Saviano?».