Calabria, polemiche sul nuovo commissario Zuccatelli che riteneva le mascherine inutili (ma che oggi ha cambiato idea)

Da una gaffe all’altra: il Consiglio dei ministri silura Saverio Cotticelli e designa Giuseppe Zuccatelli come commissario della Sanità calabrese. Lo fa dopo la clamorosa gaffe dell’ex generale dei Carabinieri che, nel corso di un’intervista televisiva, ha dichiarato di non sapere che fosse sua la responsabilità di redigere il piano Covid per la regione. Il suo successore, Giuseppe Zuccatelli, non è da meno: in un video diventato virale in poche ore il professore mesi fa sosteneva che «le mascherine non servono a un ca...o».

Secondo Zuccatelli «quello che serve è la distanza, perché per beccarti il virus, se io fossi positivo dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca altrimenti non te lo becchi».

Le sue dichiarazioni hanno scatenato nuove polemiche sulla scelta del governo di nominare al posto di Cotticelli (silurato da Conte) il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini.

Zuccatelli però si difende: «Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio», spiega in una nota, chiarendo invece la sua attuale posizione: «Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico». Zuccatelli ricorda che «nella prima fase dell’epidemia la comunità scientifica internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti».

Zuccatelli è - tra l’altro - positivo al virus e attualmente in quarantena con la famiglia a Cesena, sua città d’origine. In passato è stato anche presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.