Calabria, Catanzaro e Rocca Imperiale le nuove bandiere blu tra le 19 della regione

Due nuove bandiere blu sventolano lungo gli 800 chilometri di costa della Calabria. Catanzaro e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, entrambe sullo Ionio, entrano nell’elenco della Foundation for Environmental Education, che certifica la qualità ambientale delle località turistiche marine e lacustri e degli approdi.

Valutate la complessiva sostenibilità dei territori e, in particolare, le condizioni delle spiagge, la qualità del mare e la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, gli stabilimenti balneari e la pesca, la Calabria, con le sue new entry, si posiziona al terzo posto della classifica nazionale (458 spiagge) con 19 bandiere blu in totale, come Toscana e Campania.

Sostenibilità ambientale a Catanzaro Lido

La candidatura è partita dalla vicesindaca Giusy Iemma, con delega alle Politiche del mare: «Un anno fa, appena insediata, ho iniziato a lavorare sulla sostenibilità ambientale, con progetti e iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori e cittadini. Sapevo che la bandiera blu era alla nostra portata. E ora puntiamo tutto sul porto: attendiamo la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali da parte del ministero della Cultura, che ha contestato la costruzione della torre di controllo. Al suo posto saranno impiegate apparecchiature di videosorveglianza. Contiamo entro l’anno di bandire la gara d’appalto per la realizzazione di 400 posti barca che determineranno un ulteriore sviluppo del territorio».

Rigenerazione urbana e riqualificazione dei servizi

Il recente restyling del lungomare, con l’allungamento del water front fino alla località Giovino, compreso anche il restauro dell’iconica “gutta” - una boa di ormeggio costruita nelle fonderie di Liverpool, recuperata nel 1995 - installata all’interno dei giardini intitolati a Piero Ciampi, gli arredi urbani, i parchi verdi, la nuova illuminazione e soprattutto la riqualificazione dei servizi, hanno contribuito al successo. La raccolta differenziata, ad esempio, è in aumento, al 61 per cento: Catanzaro è in Calabria la città più virtuosa. Funziona anche il depuratore, per il cui efficientamento sono stati investiti quasi 2 milioni di euro. E con 400mila euro si stanno programmando interventi di prevenzione all'inquinamento del mare. Ma anche ulteriori opere di rigenerazione, dalle piste ciclabili al ponte sulla “Fiumarella”.

Atteso exploit del turismo

Per gli albergatori, il riconoscimento della Fee è come una manna dal cielo: aumenterà i flussi turistici, dicono, e migliorerà l’offerta. «Si intravedono già i primi segnali – afferma Francesco Perino, direttore regionale di Federalberghi -. Dopo la flessione dello scorso anno rispetto al boom di presenze del 2019, che nella regione sono state 9 milioni e mezzo, ma eravamo prima della pandemia, ora si attende la ripresa e un aumento del prezzo medio dei soggiorni. A questo punto a Catanzaro ci sono tutti gli elementi per un exploit. A cominciare dal mare, che qui è cristallino da sempre».