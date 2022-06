Calabria. Ciclovia dei parchi

Un percorso di 545 chilometri, completamente mappata con le coordinate Gps, che taglia in due Nord a Sud la regione e attraversa i parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell'Aspromonte e il Parco regionale della Serre, nel cuore di quattro grandi aree protette e paesaggi dal sapore quasi mistico, che riflettono il fascino di una terra sospesa tra cielo e mare. La Ciclovia dei parchi della Calabria, a detta di chi l'ha percorsa, è un itinerario che merita totalmente la vittoria dell'Oscar italiano del Cicloturismo 2021. Si pedala fra strade, piste e sentieri ciclabili disegnati lungo il crinale dell'Appennino calabrese toccando una sessantina di centri abitati. Fra questi i borghi di Laino, Mormanno (a 830 metri di altitudine) e soprattutto Morano Calabro, chiamato “il presepe del Pollino”. Si passa anche dalla nota Acquaformosa e si affronta la Sila salendo fino ai 1262 metri di Acri per proseguire con un saliscendi che porta ad immergersi nel Parco delle Serre e a raggiungere S. Nicola da Crissa, “il balcone delle Calabrie”. E poi il selvaggio Aspromonte e le sue cosiddette Dolomiti e la discesa finale verso il Mare Mediterraneo per toccare il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

