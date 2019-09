Calabria. A Cosenza per il Festival del Fumetto e del Gioco

Le Strade del Paesaggio, al suo 12° compleanno per tutto il week end (20/22 settembre) e anche oltre (le mostre proseguono fino al 6 ottobre) è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del fumetto e del gioco. Nel suggestivo Chiostro di San Domenico saranno allestite le mostre di alcuni dei più interessanti autori (come la personale di Giampiero Casertano che ha realizzato molte storie di Dylan Dog), residenze d'artista, performance e workshop. Al Castello Svevo, invece, dentro un'immensa aerea, spazio al gioco in ogni sua versione: in oltre 50 postazioni sarà possibile cimentarsi con capolavori del videogioco tra cui Fortnite, Overwatch e Apex. Una mostra dedicata ai supereroi permetterà di entrare nel mondo di personaggi come Tony Stark, visitando il suo laboratorio, partecipare al centro di tiro con Winter Soldier, stare seduti sul trono di Black Panther. Molto ricca anche la sezione dei giochi da tavolo e da non perdere il Cosplay Contest, previsto il 22 settembre alle 15:30. A coinvolgere gli spettatori ci penserà anche un GDR live ispirato al Commissario Mascherpa, poliziesco a fumetti ambientato in Calabria: il pubblico dovrà risolvere un misterioso delitto avvalendosi delle ultime tecnologie messe a disposizione dalla scientifica della Polizia di Stato. E per finire concerti, soundtrack di film, musica da camera e Dj Set.