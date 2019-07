Calabria, dai fondi europei 30 milioni per creare sviluppo grazie al patrimonio ambientale

Cantiere verde

Così è partito il progetto di monitoraggio e mappatura degli habitat (quasi 4 milioni di euro), per il rafforzamento delle conoscenze, aspetto fondamentale per l'implementazione delle strategie di tutela: «Un grande cantiere verde che ha visto il coinvolgimento pieno di due atenei calabresi, degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, dell'Arpacal e di decine di esperti naturalisti», spiega l'assessora regionale all'ambiente Antonella Rizzo.

Il turismo sostenibile

E sono stati avviati, attraverso un bando pubblico rivolto alle associazioni ambientaliste, progetti per il mantenimento o al ripristino dello stato di conservazione degli habitat, sia in ambiente terrestre sia in ambiente marino. Ma anche per l'incentivazione del turismo sostenibile: con azioni di marketing territoriale (oltre un milione di euro) si sta spingendo sulla promozione di tutte le aree protette per indirizzare l'offerta verso flussi turistici, creando una destinazione unica.

Nuovi sentieri, ippovie e la grande Ciclovia dei parchi

Si lavora alla nuova sentieristica (6 milioni di euro per oltre 500 chilometri di tracciati dal Pollino all'Aspromonte), che si riallaccia al Sentiero Italia, con il ripristino dei percorsi esistenti e la creazioni di nuovi itinerari. Si progettano nuove ippovie e la lunga ciclovia dei parchi (oltre 9 milioni di euro): 545 chilometri da Mormanno a Reggio Calabria per la fruizione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale della Calabria.

Marketing territoriale

Il progetto “Weekend al Parco” promuove il turismo durante la bassa stagione con azioni mirate e pernottamenti gratuiti. Nel Parco nazionale della Sila si sperimenta l'utilizzo di city car ed eBike a trazione elettrica, alla scoperta di luoghi, tradizioni ed eventi. Il Parco nazionale del Pollino punta sui “blog tour” rivolti agli influencer. Quello regionale delle Serre dedica una App all'area protetta. E intanto si potenzia il bio-distretto per la promozione di tutte le filiere agro-alimentari: l'agricoltura biologica (oltre il 60% della produzione) in Calabria è un presidio di tutela dei territori, presupposto per lo sviluppo delle aree interne.