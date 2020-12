Calabria, per l’olio extra vergine produzione in calo del 40% La regione nel 2019 era seconda in Italia ma nel 2020 perde una posizione e diventa terza: il comparto (il 50% dedicato a coltivazione biologica) fattura in media 600 milioni di Donata Marrazzo

Si sviluppano su 189mila ettari, pari al 24% della superficie agricola della regione, con 84 mila aziende e 25 milioni di piante di numerose varietà

La regione nel 2019 era seconda in Italia ma nel 2020 perde una posizione e diventa terza: il comparto (il 50% dedicato a coltivazione biologica) fattura in media 600 milioni

3' di lettura

L’olio extravergine d’oliva prodotto in Calabria non è solo un’eccellenza del territorio, con le sue varie denominazioni e l’indicazione di origine protetta. È un cardine dell’economia locale: l’olivicoltura si sviluppa sul 24% della superficie agricola della regione, con oltre 84mila aziende, una superficie coltivata di oltre 189mila ettari, 25 milioni di piante e moltissime varietà di olive. Un tesoro di biodiversità –– di cui quasi il 50% biologico, «per una filiera che coinvolge 692 frantoi, il 15% del totale italiano, che sul mercato vale circa 600 milioni con un forte impiego di manodopera», spiega Coldiretti.

Cultivar da Igp

Fra le cultivar più diffuse, cui è riservata l’Igp, la Roggianella, la Grossa di Gerace, l’Ottobratica, la Sinopolese, la Tondina, la Grossa di Cassano, la Dolce di Rossano. Come riporta il disciplinare, «i processi di trasformazione consentiti per la produzione dell’olio extravergine d’oliva sono esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 30° ».

Loading...

Oltre alla qualità del prodotto, è la sua quantità, dunque, che porta la regione nei primi posti delle classifiche: la Calabria, nel 2019, si è posizionata (ma era avvenuto anche in anni precedenti) al secondo posto in Italia (dopo la Puglia) con circa 53mila tonnellate di olio extravergine, rispetto alle 365mila del totale nazionale (dati Agea). Nel 2020 è andata diversamente.

Produzione in calo del 40%

«La produzione registra una diminuzione di oltre il 40% causata principalmente dalle anomalie climatiche – spiega Salvatore Oliva presidente dell’Associazione Olivicola Assoproli, promossa da Coldiretti – Per quanto riguarda la qualità, invece, l’olio ottenuto è ottimo, fruttato e fragrante. La pioggia e il vento forte, nella sibaritide e nel crotonese, hanno provocato una cascola di olive che ha inciso negativamente sulla quantità». Così la Calabria scende in classifica e per quest’annata risulta terza produttrice di olio in Italia, dopo Puglia e Sicilia.

Si è verificato un calo del 40, 45% sulla fascia jonica con punte del 50% nel lametino. Nelle zone interne del cosentino un 30% in meno, mentre nell’area del Tirreno reggino i volumi sono in linea con le migliori annate. I tecnici dell’Assoproli stimano la produzione della campagna 2020-21 intorno alle 25-30mila tonnellate.