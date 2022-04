Calabria, il risanamento arranca per debito, spesa e personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per far quadrare i conti della sanità calabrese c’è ancora da attendere. «Abbiamo avviato una procedura per accertare il debito entro il 31 dicembre 2022», dichiara il governatore della Regione, Roberto Occhiuto, che da 5 mesi è il nuovo commissario ad acta, dopo 12 anni di commissariamento della sanità regionale gestito dal governo.

Un periodo buio che ha lasciato solo macerie: il disavanzo è di 130 milioni, la rete ospedaliera talmente fragile, per posti letto e organizzazione, da spingere la Calabria più volte, durante le fasi acute della pandemia, in zona rossa. La migrazione sanitaria verso il Nord ha svuotato le casse regionali per quasi 300 milioni, i livelli essenziali di assistenza sono sotto la soglia, con un punteggio di 125 su un minimo di 160, e i calabresi sono stati colpiti da un forte aumento delle aliquote fiscali, senza ricevere in cambio servizi adeguati. Smantellati ospedali e presidi territoriali e due aziende sanitarie provinciali (Reggio Calabria e Catanzaro) sciolte per infiltrazioni mafiose, senza bilanci, per cui spesso risulta impossibile ricostruirne la contabilità.

Ma ora si cerca di voltare pagina: è a lavoro «un gruppo del dipartimento regionale coadiuvato dalla Guardia di Finanza che verificherà il debito delle Asp», spiega Occhiuto. Intanto, la Regione, per una volta per prima, ha approvato la legge sul nuovo distretto sanitario e presentato il piano per le strutture di prossimità secondo quanto previsto dal Pnrr. Il Piano individua 91 presidi per l’assistenza territoriale: 16 ospedali di comunità, 19 centrali operative territoriali e 57 case delle comunità. Deciso per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero destinando agli interventi 100 milioni.

Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla Calabria ammontano a 310 milioni. Ma, rispetto alle altre regioni, la riorganizzazione della sanità calabrese, considerate le condizioni di partenza, sarà comunque una corsa a ostacoli. Per il Pnrr infatti “il servizio sanitario nazionale nel complesso presenta esiti sanitari adeguati”.

Il commissario ad acta, in Calabria, è soprattutto alle prese con le emergenze quotidiane, a partire dalla spesa corrente. Oltre ad annunciare il suo impegno per trovare le coperture per la proroga dei contratti del personale medico, paramedico e amministrativo che ha lavorato nei centri Covid, Occhiuto tenta di ribaltare la situazione riaprendo alcuni dei 18 ospedali chiusi nel 2010: tornano in funzione come Covid Hospital, ma da riconvertire poi in strutture di zona disagiata - anche a seguito di provvedimenti giudiziari e amministrativi - gli ospedali , di Trebisacce e di Praia a Mare, di Cariati (si veda l’articolo qui sotto) tutti nella vasta provincia di Cosenza.