Calabria “set” per il cinema: pronti 12 milioni con la nuova legge regionale

Fino a qualche settimana fa, tra il nord e il sud della regione, c'erano Pierfrancesco Favino a Reggio Calabria per le riprese di “Padre Nostro”, il regista Aldo Iuliano (autore del pluripremiato cortometraggio “Penalty”) a Caccuri con l'attrice Souad Arsane per “Space Monkeys”. Nel Pollino Michelangelo Frammartino girava “Il buco” con un cast di 12 speleologi, Vinicio Capossela era a Riace per le riprese del suo videoclip “Il povero Cristo”. A San Luca, nel mese di luglio, Stefano Sollima girava le riprese di “ZeroZeroZero”, la serie Sky ispirata al romanzo di Roberto Saviano: sei puntate su otto sono ambientate in Calabria. Alcuni dei protagonisti del film “A Ciambra” di Jonas Carpignano (2 David di Donatello 2018), girato allaperiferia di Gioia Tauro, erano al seguito di “Bond25”: aspettavano un raggio di sole per girare a San Nicola Arcella l'inseguimento di Daniel Craig su un motoscafo. Ma minacciava pioggia e James Bond si è spostato a Maratea, poi a Matera, in Basilicata.

Puglia, Basilicata, Calabria, un grande distretto per il cinema

La Film commission lucana, diretta dal cosentino Paride Leporace, conduce in tandem con la Calabria alcuni progetti di successo. «Puglia, Basilicata e Calabria sono pronte per costituire un vero e proprio distretto del cinema – afferma il regista Mimmo Calopresti, originario di Polistena – Sono territori in cui c'è una grande fermento creativo e per questo è necessario investire anche intellettualmente in queste zone».

Corsi, workshop e scuole di specializzazione

Sono in partenza corsi, workshop e scuole di specializzazione per attori e maestranze. Nucera ha aperto a Siderno, nella Locride, una scuola di cinema con pratica sul set. Numerose le iscrizioni. La direzione artistica è di Mimmo Calopresti. In via di definizione il calendario con le lezioni di Mario Parruccini, regista e direttore della fotografia, gli attori Marcello Fonte e Francesco Colella, Bernardo Migliaccio Spina dell'Accademia d'arte drammatica di Palmi, il videomaker Alessandro Grande (miglior corto d'autore l'anno scorso con Bismillah), Daniele Ciprì, fra i più rinomati direttori della fotografia del panorama internazionale.

Festival a ciclo continuo

Le rassegne, spesso di rilievo internazionale, sono a ciclo continuo, come ad Amantea “La Guarimba”, festival indipendente del cortometraggio, che è anche una bella esperienza di comunità, il recente Lamezia International Film Fest, o quello di Pentedattilo, nella Calabria Greca, luogo cult per appassionati e addetti ai lavori. A Cosenza si è appena concluso il Myartfilm Festival, cortometraggi e documentari per una narrazione alternativa dei fenomeni migratori e dei diritti umani. Focus di questa edizione, in collaborazione con il Human Rights Film Festival di Berlino, sono state le donne, vittime di violazioni e protagoniste della lotta per il cambiamento. Programmati accordi tra Calabria Film Commission e Balkan Film Market nella sede di Confindustria di Cosenza, dove, oltre al presidente della fondazione calabrese Citrigno era presente una ricca delegazione di registi e produttori albanesi: IlirButka, presidente dell'Albania Film Commission, AndamionMurataj, direttore del Balkan Film Market, YlljetAliçka, scrittore e sceneggiatore, AjolaDaja, regista e produttrice indipendente.

