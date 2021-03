«Calabria terra amara ma ci sono gli anticorpi per reagire e sperare»

Cosa avete in programma?

Continuare a sviluppare il nostro business. Nel 2020 abbiamo creato una rete parallela a quella esistente (che ha già un centinaio di persone) che si occuperà di commercializzare i cioccolatini dell’Amaro del Capo e altro. Abbiamo assunto un responsabile di grande esperienza proveniente da Galup. Insomma ci aspettiamo grandi cose anche da questo segmento.

Intanto vi preparate ad avviare una nuova iniziativa in Sicilia.

Esatto: a Santa Venerina in provincia di Catania da dove viene la mia famiglia. L’obiettivo è il ritorno alle origini dopo 70 anni. La struttura è fatta all’80% e abbiamo investito risorse nostre: spero di riuscire a completare tutto entro quest’anno. L’idea è di creare una linea dedicata alla Sicilia con alla base i prodotti dell’isola. Noi mettiamo in campo i nostri 106 anni di esperienza.

Parliamo della Calabria, una regione che continua a sprofondare. Fa riflettere che il simbolo di questa regione possa essere oggi l’aula bunker di Lamezia .

Sembra quasi che faccia a gara con la Sicilia degli anni Settanta con una classe dirigente troppo inquinata e non parlo solo di politica perchè c’è anche la malaburocrazia. C’è stata una cattiva selezione della classe dirigente e il risultato è quello che vediamo costantemente.

Saltano agli occhi, soprattutto in tempo di pandemia, i problemi della sanità. Ma non c’è solo quella.

Già la sanità: commissariata da dieci anni. È il settore in cui c’è il buco finanziario più grosso ma anche il business più grosso. Nemmeno i commissari sono riusciti a mettere ordine: i dirigenti non rispondono alle indicazioni e azzerare tutto non è facile.

Una terra senza speranza dunque.

La speranza è sempre l’ultima a morire. Perché va anche detto che qualcosa in questi anni è cambiata. Le nuove generazioni di imprenditori non hanno più timore reverenziale: noi ci ribelliamo. Ed è questa la strada giusta. Il sistema una cosa semplice la fa diventare complicata e la confusione regna sovrana a volte volutamente a volte per ignoranza. per i potenziali investitori è drammatico Si è visto in passato come i cavilli abbiano scoraggiato l’iniziativa privata.