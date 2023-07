Calabria. Dal Tirreno alla Ionio passando per la Sila e il Pollino con Peperoncino Jazz Festival

Fino a metà settembre in Cabria va in scena Peperoncino Jazz Festival, rassegna musicale itinerante, che porterà turisti e appassionati alla scoperta delle più belle località calabresi, grazie ai circa 60 concerti di cui saranno protagonisti circa 150 artisti, tra cui spiccano i nomi di Paul Wertico, Sarah Jane Morris, Joy Garrison, Rick Margitza, Eric Daniel, Geoff Westley, Joyce Youille, Paolo Fresu & Omar Sosa, il trio Servillo/Girotto/Mangalavite, Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, Walter Ricci, oltre a quelli di cantautori del calibro di Giorgio Conte e Peppe Voltarelli. Dopo un incursione nel cuore della Sila dal 25 al 30 luglio il XXII PJF vivrà cinque giornate di grandissimo valore musicale nel Parco Archeologico di Sibari, grazie alle tappe del Magna Graecia Jazz Fest. Qui il super trio formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con Food proporranno il loro personalissimo Tributo a Lucio Dalla.

Poi il 29 luglio nella coste dei Cedri al Teatro dei Ruderi di Cirella, il grande John Patitucci riceverà il Premio come Ambasciatore della Riviera dei Cedri. Nei primi dieci giorni di agosto, poi, il PJF invaderà la costa ionica (nell'area compresa tra Roseto Capo Spulico e Corigliano Rossano) mentre nella seconda metà del mese, dopo essere passati da paesi dell'entroterra calabro come Aiello e San Marco Argentano, le piccanti note del PJF si diffonderanno nell'area tirrenica compresa tra Maratea e Lamezia Terme,.

Sarà poi la volta del cuore del Parco Nazionale del Pollino e, prima del gran finale a Cosenza per una giornata interamente dedicata al grandissimo Miles Davis e alla coinvolgente rassegna Women, Jazz & Wine, con grandi interpreti femminili – tra cui Joy Garrison, Rossana Casale e Francesca Tandoi che si esibiranno nelle più belle cantine del Cosentino aderenti al Consorzio Terre di Cosenza.



