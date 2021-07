Calabria, Ventura: passo di lato contro strumentalizzazioni

1' di lettura

Il confronto all’interno dei Cinque Stelle tra il Garante Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte e le fibrillazioni che scaturiscono da questo braccio di ferro interno al MoVimento hanno spinto Maria Antonietta Ventura, candidata alla presidenza della Regione Calabria dopo il ritiro di Nicola Irto, candicata da Letta, Conte e Speranza, a fare «un passo di lato».

Ventura: «Preferisco fare un passo di lato»

«Avevo deciso - spiega Ventura in una nota - di raccogliere l’invito a candidarmi e condurre una battaglia fiera e leale, a viso aperto, con parole chiare e proposte concrete per ridare dignità alla Calabria e orgoglio ai calabresi. Preferisco però, con dolore, fare un passo di lato per evitare che vicende, che -lo sottolineo con forza- non mi riguardano personalmente, possano dare adito a strumentalizzazioni che nulla avrebbero a che fare con il merito della campagna elettorale».

