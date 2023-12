Calabria: Visione olistica per Capovaticano Resort Thalasso Spa

Riapre il prossimo 29 marzo, in occasione del ponte di Pasqua, Capovaticano Resort Thalasso Spa. La prima wellness destination sulla costa tirrenica in Calabria, è l’hotel dove sperimentare le nuove forme del lusso in vacanza, riconnettendosi con i ritmi, la bellezza e i benefici della natura. Immersione sensoriale e connessione con la natura sono gli elementi chiave di un soggiorno in questo resort, dove è possibile rigenerarsi in uno scenario naturale unico, con un panorama mozzafiato sul vulcano Stromboli. Gli ospiti possono nutrire il corpo e la mente, scoprendo il territorio in modo autentico, attraverso la cucina e il vino locale, praticando yoga al tramonto, godendosi massaggi all’aria aperta vista mare o trattamenti specifici nella Thalasso Spa. Per il prossimo anno il wellness resort ha messo a punto un calendario di eventi e iniziative coerenti con la sua visione di destinazione naturale olistica, che si susseguiranno nel corso della stagione e saranno legati agli elementi naturali, all’avvicendarsi delle stagioni, alla connessione con madre natura. Si parte l’8 aprile con l’eclissi solare totale e la super luna per poi festeggiare la giornata della terra (22 aprile) e il World Meditation Day (21 maggio), mentre il prossimo 21 giugno sarà la giornata internazionale dello yoga con la presenza di ospiti d’eccezione. Previste lezioni di yoga e meditazione e tante altre attività legate anche alla food experience in collaborazione con una selezione di fornitori calabresi.

