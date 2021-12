Calabria in zona gialla da lunedì. Trentino, Liguria e Veneto verso il cambio di colore tra una settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da lunedì 13 lunedì la Calabria affiancherà Friuli Venezia Giulia e Alto Adige in zona gialla. Ma con i contagi e i ricoveri in aumento a livello nazionale, è probabile che anche altre regioni passeranno in fascia gialla nelle prossime settimane. Un cambio cromatico senza impatto concreto nella vita dei cittadini (dal momento che le regole in zona bianca e gialla sono le stesse a parte l'obbligo di mascherina anche all'aperto) ma che preoccupa in quanto rivelatore di un aumento di pazienti Covid ospedalizzati. In pole per il cambio di colore lunedì 20 dicembre ci sono Trentino, Liguria e Veneto. Ma rischiano entro fine anno anche Lombardia, Lazio e Marche.

Calabria in giallo dal 13 dicembre



Il monitoraggio settimanale Iss certificherà per la Calabria (118 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti) numeri da zona gialla. Le terapie intensive sono infatti all’11.8% (dati cabina di regia) e i reparti ordinari al 16,7% (dati Agenas). La regione del resto è al terzultimo posto per vaccinati (il 79,8% della popolazione over 12 è immunizzata contro una media nazionale dell’84,9%).

Trentino, Liguria, Veneto e Marche a rischio dal 20 dicembre



Sono vicine alla zona gialla anche provincia autonoma di Trento, Liguria, Veneto e Marche. Tutte e quattro hanno superato la soglia del 10% di terapie intensive occupate da pazienti Covid. E non sono distanti anche da quella del 15% per i reparti ordinari. Il Trentino è a un passo (14,9%). Ma si avvicinano sempre di più anche Liguria (13,6%), Veneto (12%) e Marche (11,6%). «Probabilmente entreremo di nuovo in zona gialla. Di per sé, il super green pass ci consente di vivere come prima tranne l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Il problema vero è la zona arancione, ma per il Veneto al momento non vedo rischi» ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia.

Lombardia e Lazio sotto osservazione



Tra le regioni più grandi, quelle che rischiano maggiormente di lasciare a breve la zona bianca sono Lombardia e Lazio. La situazione in Lombardia (170 casi settimanali ogni 100mila abitanti), comincia a essere preoccupante soprattutto sul fronte dei ricoveri nei reparti ordinari, saliti all’13,6%. Ma anche quelli in terapia intensiva sono in lento aumento (siamo all’8,9%). Non sta meglio il Lazio (179 casi settimanali ogni 100mila abitanti) con i ricoveri in area medica all'12,1 per cento e le terapie intensive al 9,6 per cento (dato cabina di regia).

Friuli Venezia Giulia e Alto Adige restano in zona gialla



In Friuli Venezia Giulia, prima regione a finire in zona gialla, i ricoveri sono in leggero calo da alcuni giorni. Ma i numeri restano molto alti, con le rianimazioni al 14,2% e gli altri reparti al 23,2%. In leggero aumento invece i ricoveri in Alto Adige con le terapie intensive al 22,5% e i ricoveri in area medica al 19,2%.