Calano donazioni e volontari, per il non profit la sfida resta la fiducia

Infine la criticità maggiormente riscontrata, per il 36% delle Onp, riguarda proprio la gestione delle emergenze in questi due anni, dato che restituisce la fotografia di un non profit alla ricerca di stabilità nonostante le inevitabili oscillazioni delle cause sostenute nei rispettivi ambiti di supporto alle due emergenze più importanti, Covid e guerra in Ucraina.



Il sentiment 2022 e la sfida della fiducia

«Nel 2021 le organizzazioni hanno recuperato rispetto al 2020, hanno rialzato la testa, ma non siamo ancora al livello del 2019, quando comunque già si affacciava un rallentamento. - spiega Cinzia Di Stasio, segretario generale dell’Iid - Le Onp hanno dovuto fronteggiare un terremoto organizzativo e la transizione digitale, cambiando anche la relazione con il donatore. La nostra impressione è che quelle che sono riuscite a vincere questa sfida stanno avendo successo stanno avendo successo nella raccolta fondi. Ora dobbiamo capire quanto queste innovazioni ha lasciato il segno sul lungo periodo».

Secondo i dati Istat relativi al 2021, la quota di persone che dichiaravano di aver donato risorse economiche alle associazioni ha registrato invece un netto un calo di 2,3 punti percentuali, arrivando a toccare quota 12% dopo il lieve aumento (dal 13,4% al 14,3%) del 2020. «E’ il calo più importante registrato da Istat negli ultimi 5 anni ed è una tendenza che viene da lontano ben prima della pandemia - aggiunge Di Stasio - Le non profit hanno davanti una grande sfida: quando si chiede a un non donatore perché non dona, la risposta ha a che fare con la sfiducia. Il non profit deve imparare a comunicare quello che effettivamente il donatore vuole sapere- ovvero come vengono spesi i soldi - in modo trasparente. Va mantenuta la relazione su questo piano. Meno informazioni ma più dirette. La relazione è fondamentale e va curata, solo così il In modo che il donatore diventi fedele».

Iid sottolinea infine che dai dati emerge un legame molto stretto tra livello di cultura dei cittadini e disponibilità a donare, trasversalmente al tipo di donazione. «Ciò sta a significare che per fidarsi dell'altro, avere a cuore la collettività, impegnarsi per la propria comunità superando i propri istinti puramente egoistici ed individualistici, servono degli strumenti culturali che favoriscano la dimensione donativa dell'essere umano. E' molto più impegnativo essere generosi che non egoisti e per questo la cultura del dono deve andare di pari passo ad un rafforzamento culturale generale che parta dalle nuove generazioni e che porti il numero dei donatori e volontari a crescere in maniera significativa nel giro di un paio di decenni», si legge nel report.

Effetto disintermediazione

Negli ultimi due anni le non profit spesso sono state bypassate: durante il Covid molti italiani hanno donato direttamente alla protezione civile, agli ospedali o hanno partecipato a raccolte fondi online (crowdfunding) o di privati (record la raccolta di Fedez e Chiara Ferragni). Lo conferma l'indagine Italiani Solidali di Bva Doxa (diventata da poco società benefit) che ha rilevato anche le donazioni informali ovvero quelle che non transitano dalle organizzazioni non profit: aumenta di tre punti percentuali la quota di coloro che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato almeno una donazione di questo tipo (che cresce dal 33 al 36%). Questa inversione potrebbe essere causata da una ripresa della socialità dopo i mesi del lockdown ed è ancora lontana dalla quota del 41% che veniva registrata nel 2019. Secondo i dati Bva Doxa, diminuisce di tre punti percentuali (dal 64% al 61%) la quota di coloro che dichiarano di non avere fatto alcun tipo di donazione con un incremento speculare (dal 15% al 18%) di coloro che hanno effettuato una donazione soltanto informale, mentre rimangono stabili gli altri due sotto-insiemi, quello dei donatori sia a Onp che informali (al 18%) e quello dei donatori soltanto a Onp (al 3%).