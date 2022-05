Calano i naufragi ma gli assicuratori temono la guerra in Ucraina

L’invasione «ha ulteriori conseguenze su un’industria marittima mondiale che sta già affrontando varie carenze. I lavoratori marittimi russi rappresentano poco più del 10% della forza lavoro mondiale composta da 1,89 milioni di persone, mentre circa il 4% proviene dall’Ucraina. Questo personale potrebbe avere difficoltà a tornare a casa o raggiungere le navi alla fine dei contratti».

inoltre, «un conflitto prolungato potrebbe avere conseguenze più profonde, potenzialmente rimodellando il commercio globale di energia e altre materie prime. Un embargo esteso sul petrolio russo potrebbe contribuire a far aumentare il costo del combustibile e avere un impatto sulla sua disponibilità, spingendo gli armatori ad utilizzare carburanti alternativi».

E se questi fossero di qualità inferiore agli standard, si legge nello studio, «si potrebbe arrivare ad avere, in futuro, richieste di risarcimento per guasti ai macchinari. In questo scenario, le agenzie di sicurezza continuano a mettere in guardia su un’accresciuta prospettiva di rischi informatici per il settore marittimo quali blocco dei Gps, spoofing (falsificazione d’identità) del sistema di identificazione automatica Ais, problemi alle comunicazioni e interferenze elettroniche».

Aumento dei risarcimenti

«Il settore assicurativo - afferma Justus Heinrich, global product leader marine hull di Agcs - vedrà probabilmente un certo numero di richieste di risarcimento nell’ambito delle polizze rischio guerra da parte di navi danneggiate o perse a causa di mine marine, attacchi missilistici e bombardamenti nelle zone di conflitto».

Gli assicuratori, conclude Heinrich, «potrebbero anche ricevere richieste di risarcimento nell'ambito di polizze marine con estensione al rischio guerra per navi e carichi bloccati o intrappolati nei porti e nelle acque costiere ucraine».