Calcagno (Fastweb): «Una cabina di regia per permessi veloci, dove c'è concorrenza tra reti tlc è bene che rimanga» Parla l'ad di Fastweb in vista del Recovery Plan e alla luce della mutata situazione politica. «Mi sembra meno interessante – dice - il concetto di mettere sotto lo stesso cappello infrastrutture già realizzate da soggetti diversi». di Simona Rossitto

Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb

Parla l'ad di Fastweb in vista del Recovery Plan e alla luce della mutata situazione politica. «Mi sembra meno interessante – dice - il concetto di mettere sotto lo stesso cappello infrastrutture già realizzate da soggetti diversi».

5' di lettura

Una cabina di regia che consenta il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie entro tempi certi. E' la proposta che mette sul tavolo Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, per velocizzare l'infrastrutturazione digitale del Paese, alla luce dell'insediamento del nuovo governo, chiamato a gestire il Recovery Plan. Calcagno sottolinea che la vera sfida non si gioca tanto sulle infrastrutture, ma sulle competenze digitali del Paese, vero vulnus dell'Italia. C'è bisogno di un investimento «massiccio» con il coinvolgimento di scuole, università, enti di ricerca. E riguardo al progetto di rete unica, unendo gli asset di Tim con Open Fiber, l'ad di Fastweb ritiene che qualunque progetto debba riguardare le aree del Paese ancora da cablare: «mi sembra meno interessante – dice Calcagno - il concetto di mettere sotto lo stesso cappello infrastrutture già realizzate da soggetti diversi. Dove la concorrenza infrastrutturata c'è è un bene che rimanga».

Si avvicina l'opportunità del Recovery Plan per l'Italia in un mutato scenario politico italiano. Il presidente di Asstel, Pietro Guindani, ha parlato della necessità di alzare a 10 miliardi le risorse per fibra e 5G. Basteranno?

Loading...

Il Recovery Plan rappresenta un'occasione unica e irripetibile per l'Italia per imprimere quell'accelerazione verso il digitale di cui il nostro Paese ha davvero bisogno. La digitalizzazione e tutti i suoi abilitatori devono essere al centro del piano: è il momento per tutti, imprese, famiglie e Pa, di fare un salto nel futuro per tenere il passo della competitività in modo inclusivo, senza lasciare indietro nessuno. Sulla destinazione delle risorse centrerei meglio l'obiettivo. Il vero gap da colmare non è tanto quello delle infrastrutture "very high capacity network" su cui gli indicatori europei come il Desi segnalano un sostanziale allineamento con i principali Paesi, quanto il gap delle competenze digitali per le quali siamo ultimi in Europa. Uno sforzo di alfabetizzazione digitale collettivo che si deve necessariamente accompagnare a un sistema di incentivi affinché aziende e Pa possano dotarsi degli strumenti necessari come il cloud, edge computing e applicazioni evolute per completare la loro trasformazione in chiave digitale. Per le infrastrutture, invece, bisogna al limite concentrare l'attenzione sulle aree non ancora coperte con l'ottica di individuare tecnologie e approcci in grado di azzerare in tempi velocissimi il digital divide.

Per avere le autorizzazioni e implementare le infrastrutture a volte ci vogliono mesi. Perché il decreto Semplificazioni non ha funzionato?

Con il decreto Semplificazioni è stato fatto un lavoro indubbiamente importante, istituendo un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dei permessi da parte dei comuni che ha in parte accelerato i tempi di realizzazione delle reti. Rimangono altri colli di bottiglia dovuti, ad esempio, alla forte frammentazione. Per effettuare uno scavo necessario a posare fibra non basta il via libera del comune ma servono in certi casi permessi ulteriori anche da sei enti diversi. Insomma, il lavoro da fare rimane ancora molto perché i tempi attuali non sono compatibili con i bisogni digitali del nostro Paese. Per avere un'azione realmente efficace si dovrebbe istituire una cabina di regia per un approccio a tutti gli effetti "one stop shop" che consenta il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie entro tempi certi.