Calcio, verso Superlega europea con Juve, Inter e Milan. Uefa minaccia espulsioni dai campionati

Un gruppo di club europei d'élite minaccia di nuovo di abbandonare la Champions League per organizzare una fuga proprio mentre la Uefa pensava di essersi assicurata un accordo su un nuovo formato per la propria competizione il cui annuncio è attoso lunedì 19 aprile. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa internazionale Associated Press, a spingere per la formazione di una Super League europea ci sarebbero alcune società europee di punta e in particolare Barcellona, ​​Real Madrid e Manchester United.

Proprio venerdì scorso, il consiglio di amministrazione della European Club Association, guidato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, e il comitato delle competizioni dei club Uefa hanno firmato per espandere la Champions League da 32 a 36 squadre con un nuovo formato dal 2024.

I club d’èlite

Proprio la Juve sarebbe una delle squadre coinvolte nella Super League insieme a Milan, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Il campione francese Paris Saint-Germain non si è iscritto alla Super League. La Serie A domenica ha tenuto una riunione di emergenza del consiglio per discutere la minaccia di una Super League. Contattata dai cronisti, Juventus ha risposto “no comment” in merito ai piani della Super League, emersi per la prima volta a gennaio. La creazione di una competizione annuale di 20 squadre includerebbe 15 top club come membri permanenti, mentre altre cinque squadre varierebbero ogni stagione, anche se il metodo di qualificazione non è stato ancora determinato.

Il progetto Super League

I 15 membri fondatori otterrebbero una quota complessiva di almeno 3,5 miliardi di euro, denaro che sarebbe stato diviso tra quattro livelli di club, con i primi sei che avrebbero ricevuto 350 milioni di euro ciascuno (420 milioni di dollari). La formazione della competizione prevede due gironi di 10 squadre, con le prime quattro di ciascun gruppo che avanzeranno ai quarti di finale. Ciò garantirebbe a ogni squadra 18 partite annuali di Super League, rispetto a un minimo di sei partite nella fase a gironi della Champions League. Le partite - a parte la finale - si sarebbero giocate a metà settimana come l'attuale Champions League, consentendo loro di giocare ancora nelle competizioni nazionali. Quest'ultima proposta della Super League punta a generare 4 miliardi di euro ogni anno dalle emittenti. In confronto, la Uefa ha recentemente riferito di aver guadagnato 3,25 miliardi di euro dalla vendita dei diritti di Champions League, Europa League e Supercoppa Uefa. I 15 club fondatori della nuova competizione avrebbero preso la fetta più grande delle entrate della trasmissione.





Il comunicato Uefa

La Uefa, le Federazioni e le Leghe intanto annunciano: “Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziarie che sportive, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti». «Come annunciato in precedenza dalla Fifa e dalle sei Federazioni, ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali», si legge ancora nella nota. «Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che si sono rifiutati di iscriversi. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo», conclude la nota.