Calcio chiuso per coronavirus, ma qualche presidente ancora non si rassegna Ricordate il tormentone sui calendari, sui diritti televisivi, sui mancati introiti? Le proteste dei presidenti, la rabbia degli allenatori? Tutto sparito, spazzato via dalla forza delle cose. Ma c’è ancora qualcuno che non ha capito di Dario Ceccarelli

C'è una battuta (quasi) divertente, che circola in rete, che alleggerisce questo diluvio universale di sventure: una volta eravamo noi cittadini a dire ai politici di andare a casa. Adesso, in questa lotta massacrante col virus, sono loro, i politici, i vertici delle istituzioni e dei partiti, a dire a tutti noi italiani di starcene a casa per non fare altri guai. Per non far male a noi stessi e soprattutto agli altri: un concetto che non sempre riusciamo a comprendere nella sua faticosa quotidianità.

È un paradosso che fotografa quanto sia cambiata in tempi rapidissimi l’umore generale di un Paese che, ancora fino a qualche settimana fa, al lunedì, si accapigliava per un rigore non dato, per un velenoso scambio di accuse tra (Antonio) Conte e Sarri, per una partita sospesa o giocata a porte chiuse. Sembrava che il mondo crollasse, che senza tifosi in tribuna, non si potesse andare avanti. Ricordate il tormentone sui calendari, sui diritti televisivi, sui mancati introiti? Le proteste dei presidenti, la rabbia degli allenatori?

Tutto sparito, spazzato via dalla forza delle cose. E del virus che non guarda in faccia a nessuno, visto che ha colpito figure come Paulo Dybala, Paolo Maldini e tanti altri calciatori e atleti che hanno dovuto sbattere la faccia contro il mondo reale. Quel mondo che prima di una partita privilegia la salute, la sicurezza della collettività. Cosa succederà nel Milan? Cosa farà l’anno prossimo Ibra? E chi se ne frega.

L'Inter intanto sta per finire la quarantena. Molti ricettivi, nello sciogliere le file, sono stati invece gli juventini. Un fuggi fuggi peggiore di quello sui treni per il Sud, dopo le restrizioni governative: tutti a casa, come nel film di Alberto Sordi. Il più veloce, la classe non è acqua, è stato Ronaldo preoccupato per la mamma. Poi a scalare…

È saltato il Campionato Europeo, si sono fermati il ciclismo, la Formula Uno, il basket. La stessa Olimpiade di Tokyo è solo una speranza. La fiaccola, già in viaggio, si sta consumando come una candela. Come sarà il mondo il 24 luglio? Vallo a sapere. Il Cio ancora resiste. Non vuole battere in ritirata. Deciderà a breve. Per quanto lo sport sia importante, non sembra una priorità.