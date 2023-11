Calcio digitale, via a Starcks Game e sfida ai giochi tradizionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La startup Starcks, co-fondata da Alessandro Moggi ed Emanuele Floridi, lancia il proprio Gioco “Starcks Game”. Accanto alle aste con gli amici e alle pagelle della domenica, sarà infatti possibile mettere alla prova la propria capacità sportiva e vincere premi importanti

con lo Starcks Game, un nuovo ed originale fantasy game che permette ai tifosi di calcio di schierare in campo i token posseduti e sfidare gli altri utenti della piattaforma. Lo Starcks Game rappresenta l’evoluzione dell’exchange di Starcks in cui è già possibile acquistare i token ufficiali, il cui valore è direttamente legato alle loro prestazioni in campo

e all’evoluzione della loro carriera.

Ora la sfida diventa doppia, perché ad ogni giornata del campionato di Serie A, gli utenti di Starcks dovranno schierare la loro formazione ideale, scegliendo tra i Token acquistati, per poter vincere sul campo ed ottenere i premi messi in palio.Insomma, non solo scout, sempre alla ricerca di giovani talenti sui quali puntare prima di chiunque altro,adesso anche allenatori: Immobile o Scamacca in attacco? Frattesi o Bove a centrocampo? Gli utenti di Starcks,grazie al nuovo Fantasy Game, saranno chiamati al doppio ruolo di manager e allenatore. Prima si scelgono i Token da acquistare sul mercato, poi si schierano in campo con il modulo più adatto. Alessandro Moggi, Presidente di Starcks e Procuratore Sportivo, ha precisato come «il lancio del gioco fa parte del piano di sviluppo dell’azienda per il 2023 che si completerà con il round di crescita su Wefunder,una delle prime piattaforme di Equity Crowdfunding al mondo che ha scelto Starcks per aprire il mercato italiano. Una testimonianza di fiducia che ci gratifica».

Loading...

Emanuele Floridi, Vice Presidente di Starcks ed esperto di Strategic Public Affairs & Crisis Management, ha dichiarato: «Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti finora. Il nostro Fantasy Football Game rappresenta un’altra innovazione nel settore lanciato da Starcks e completa l’offerta della nostra piattaforma.Abbiamo pensato a meccaniche totalmente nuove che permettono di gestire nel dettaglio ogni aspetto della squadra, dalla formazione alle tattiche, per un coinvolgimento totale da parte dei nostri utenti un experience unica». A poco più di un anno dal lancio sul web, Starcks è quindi pronta a raddoppiare le proprie ambizioni,diventando ancora più innovativa e puntando a far crescere la community, che vanta attualmente oltre 10mila utenti.