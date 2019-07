Calcio, diritti tv: Lega Serie A tratta con Mediapro, ma solo fino al 30 settembre Il matrimonio fra Lega Serie A e Mediapro non è stato officiato neanche oggi. I club di Serie A riuniti in assemblea nella sede milanese di via Rosellini hanno però dato mandato a presidente e amministratore delegato, Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, a trattare con gli spagnoli, ma entro la deadline del 30 settembre di Andrea Biondi

Si continua a trattare. Il matrimonio fra Lega Serie A e Mediapro non è stato officiato neanche oggi. I club di Serie A riuniti in assemblea nella sede milanese di via Rosellini hanno però dato mandato a presidente e amministratore delegato, Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, a trattare con gli spagnoli, ma entro la deadline del 30 settembre.

L'assemblea della Lega di Seria A, all'unanimità, si legge in una nota emessa al termine della riunione dei club, intende infatti «mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024».

Inoltre, “valuta positivamente l'ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell'articolo 13 della legge Melandri)” e quindi “delibera di dare mandato al presidente e all'amministratore delegato di negoziare e di definire l'accordo contrattuale con Mediapro entro e non oltre il 30 settembre 2019 sulla base dell’offerta economica di cui alla proposta Mediapro del 26 luglio 2019”.

Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto quindi per gli spagnoli. Da una parte non c'è infatti una delibera, ma un mandato a negoziare per perfezionare evidentemente una proposta che ancora non piace del tutto. Dall'altro – ed è la parte del bicchiere pieno per Mediapro – alla proposta non viene opposto un no secco. Quindi c'è ancora tecnicamente margine.

Che poi sia veramente così lo dimostrerà il temo, da qui fino al 30 settembre.

