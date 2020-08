Calcio e diritti tv, ecco le offerte per conquistare i gol della Serie A

Le alternative in campo

Sul tavolo ci sarebbero anche altre proposte che sarebbero quelle di tipo misto presentate dal gruppo Fortress (come anticipato dal Sole 24 Ore di ieri), che sul dossier è assistito dallo studio Grande Stevens International. Proprio Fortress avrebbe presentato una proposta ibrida, leggermente modificata rispetto a quella non vincolante presentata qualche settimana fa che proponeva una cartolarizzazione (che vedrebbe come banca coinvolta Ubs) da 4,8 miliardi a cui affiancare un prestito ponte da 1,75 miliardi.

Inoltre Fortress, la cui offerta avrebbe come attento osservatore il presidente della Lazio Claudio Lotito, starebbe discutendo con altri due operatori – Apax Partners, colosso del private equity e Thcp-Three Hills Capital Partners – per formare un consorzio. A ieri però la cordata non sarebbe ancora stata formalmente costituita. Altre offerte sul tavolo della Lega Serie A sarebbero quelle di finanziamento di Gso-Blackstone, di General Atlantic, di Apollo e di Sixth State, costola del colosso americano Tpg.

Ora la procedura prevede che le offerte siano esaminate dagli advisor della Lega. Dopo di che saranno portate per un giudizio all’assemblea di Lega Serie A del 9 settembre. Saranno necessari i due terzi dell’assemblea per approvare una proposta. E proprio su questa percentuale si giocherà l’esito finale. I presidenti dei 20 club della Serie A non hanno fino ad oggi mostrato grande coesione su questo tema e sono andati in ordine sparso. Si tratta infatti in ogni caso di un cambiamento epocale per i club, visto che il business dei diritti tv è stato fino ad oggi gestito con logiche totalmente diverse: un cambiamento potrebbe quindi andare a colpire posizioni di potere e toccare nervi scoperti.

In ogni caso il presidente Paolo Dal Pino è riuscito a scoperchiare un vaso e a far emergere la scarsa valorizzazione del business dei diritti del campionato italiano rispetto ad altri campionati europei. La scommessa dei fondi è proprio quella di riuscire a commercializzare meglio i diritti tv della A rispetto a quanto avvenuto in questi anni, soprattutto sul mercato estero, seguendo i modelli della Premier e della Liga spagnola.

La scommessa di De Laurentis

Non bisogna poi dimenticare che sullo sfondo c’è un’altra ipotesi rispetto alle offerte dei private equity. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, supportato da club come Udinese e Fiorentina, vuole infatti valorizzare in modo autonomo, con una tv della Lega, il business. De Laurentiis pensa che la Serie A potrebbe incassare una cifra in salita da 2,5 a 2,9 miliardi all’anno nell’arco di 5 anni.