Calcio e film sui siti pirata, dalla Gdf le prime sanzioni a 1.600 utenti

Questo doppio riscontro, unitamente alle successive attività di indagine sul territorio, ha consentito di identificare un numero di fruitori che, secondo quanto ricostruito, sarebbe intorno alle 6mila unità. Al momento, a quanto verificato dal Sole 24 Ore, i colpiti dai verbali sarebbero 1.600. E, di questi, circa un migliaio avrebbero pagato. Il 20% circa di questi casi apparterrebbe anche alla categoria più grave. «È importante sensibilizzare tutti i cittadini, soprattutto i giovani, su questo tema – aggiunge Berruti – e far capire loro che finanziare questo business significa finanziare la criminalità organizzata. Dobbiamo tutelare l’economia sana e le imprese che rispettano le regole».

Numeri da allarme rosso

Il fenomeno ha raggiunto da tempo contorni preoccupanti. Associazioni come la Fapav presieduta da Federico Bagnoli Rossi o la Lega Serie A, detentrice dei diritti audiovisivi che rischiano di rimanere colpiti a morte dalla svalutazione dovuta alla pirateria, oltre ai vari Dazn, Sky, Mediaset e altri, lo denunciano con frequenza.

Il rovescio della medaglia delle operazioni arrivate a buon fine rappresenta a suo modo una cartina di tornasole della situazione arrivata a livelli da allarme rosso. Quella da cui discendono i verbali della Gdf che hanno portato alle sanzioni di cui Il Sole 24 Ore riesce a dare conto, è l’operazione “Dottor Pezzotto” dello scorso maggio (che ha colpito 500 “risorse web” e 20 canali Telegram) coordinata dalla Procura di Napoli ed eseguita dalla Gdf.

I commenti

Soddisfazione alla notizia delle misure contro gli “utenti pirata” è espressa da chi paga lo scotto della piaga della pirateria sulla pelle dei propri conti. «I clienti finali che, grazie alle operazioni svolte, vengono identificati e multati per aver commesso atti di pirateria stanno crescendo. Se da un lato questi numeri sono la dimostrazione che la pirateria in Italia è diffusa in maniera massiccia dall'altro confermano quanto le Forze dell’ordine siano sempre attive e impegnate a debellare un problema che sta provocando ingenti danni al sistema», dice al Sole 24 Ore Stefano Azzi, ceo di Dazn in Italia. «Queste prime multe – dice dal canto suo Andrea Duilio, ceo di Sky Italia – mostrano che è doppiamente pericoloso usufruire di servizi pirata, perché non solo si consegnano i propri dati personali a organizzazioni criminali, ma si compie anche un illecito per cui si è multati e perseguiti».