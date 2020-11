Calcio e lusso, su Bagno a Ripoli scommessa da 140 milioni

L’investimento complessivo nella Fendi Factory (il nome dato alla manifattura) sfiora i 60 milioni con un contributo pubblico (del ministero dello Sviluppo economico e della Regione Toscana) di quasi 6 milioni legato a un programma nazionale di ricerca e sviluppo. La fabbrica di borse sarà operativa nell’estate-autunno 2022 e occuperà 380 persone, di cui più di 130 nuovi assunti (gli altri saranno trasferiti dall’attuale stabilimento Fendi di Ponte a Ema).

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, gongola: «Si tratta dei due più grandi investimenti privati fatti nel nostro territorio, ma non si pensi che siano arrivati dal cielo: Commisso sono andato a cercarlo, Fendi voleva andarsene altrove quando si è aperta la possibilità dell’operazione di recupero, per la quale abbiamo approvato una variante urbanistica in soli otto mesi. La chiave di volta di tutti gli investitori è fare presto, perché le occasioni sfumano».

Ora i due maxi investimenti ne stanno attirando altri: «L’International school of Florence, che qui a Bagno a Ripoli ha già le elementari e l’asilo, vuole realizzare un campus in architettura ipogea - spiega il sindaco -. La nostra richiesta è che siano investimenti di qualità, in linea con la visione di città-parco: un territorio circondato da colline di straordinaria bellezza col valore aggiunto di essere a cinque chilometri dal centro di Firenze, dotato di collegamenti sostenibili per raggiungere i servizi».

Collegamenti a volte difficili da realizzare, come nel caso della “variante di Grassina” di cui si parla fin dal 1965, destinata ad aggirare la frazione omonima e strategica per il nuovo stabilimento Fendi: l’appalto dei lavori è stato revocato nel 2019 per inadempienza ed è appena stato riassegnato, a tre anni di distanza dal primo avvio del cantiere.