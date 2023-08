È morto Carlo Mazzone, allenatore di calcio della Roma e altri club. Aveva 86 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto Carlo Mazzone, allenatore di calcio anche della Roma. Aveva 86 anni. Una carriera lunghissima sulle panchine di serie A. Era uno dei tecnici più amati e apprezzati.

In occasione della prima giornata di Serie A TIM si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento in ricordo del tecnico romano. “Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio - le parole del presidente della Lega di serie A, Lorenzo Casini - Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in Serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani”.

Carlo Mazzone aveva raccontato la sua lunga carriera calcistica nel libro “Una vita in campo” (edizioni Baldini+Castoldi), opera scritta con i giornalisti Rai Marco Franzelli e Donatella Scarnati.

Nella sua carriera sono passate le panchine di mezza Italia (792 quelle ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi), da Ascoli a Livorno, passando per Roma, Bologna, Firenze e Napoli. Chilometri infiniti su e giù per lo Stivale, e un settore della tribuna dello stadio di Ascoli intitolato a lui.

L’addio del Napoli, un vero galantuomo del calcio

«Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio». Così sul suo account Twitter ufficiale il Napoli calcio ricorda Carlo Mazzone.