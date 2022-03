Calcio europeo, i 15 club quotati in Borsa comunicano poco sulla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

I club europei di calcio quotati in Borsa rivelano poco sui temi legati alla sostenibilità . Soltanto 2 team (Juventus e Borussia Dortmund) hanno politiche davvero Esg (Environmental, social and governance) mentre altri 2 (Roma e Ajax), nonostante il livello di disclosure sia molto basso, vanno a migliorarsi. Delle 3 italiane quotate in Borsa, poi, la Lazio è l’ultima ancora a non essere al passo con i criteri della sostenibilità. È l’analisi che Standard Ethics, agenzia indipendente che emette rating non-finanziari di sostenibilità, ha fatto in concomitanza del debutto del suo SE European Football Index. Ma andiamo per ordine.

Il debutto dello SE European Football Index

I componenti dell'indice sono 15 tra le maggiori società europee di calcio attualmente quotate.L'indice, calcolato alla chiusura dei mercati del 25 marzo 2022, sarà attivo da lunedì 28 marzo 2022, con aggiornamenti semestrali (a settembre e marzo).

I pesi dei componenti saranno derivati dagli Standard ethics rating (Ser, non ha funzioni predittive e non è un modello probabilistico): più il corporate Ser sarà elevato, maggiore sarà il peso del titolo nell'indice. I componenti sono stati prevalentemente selezionati in base alle loro dimensioni economiche.

Loading...

I CLUB DELLO SE EUROPEAN FOOTBALL INDEX Loading...

Gli elementi presi in considerazione

Oltre alle dimensioni economiche, sono stati considerati altri fattori:

- eventuale disponibilità di dati Esg (Environmental, social, governance);

- la rendicontazione extra-finanziaria e finanziaria;

- la qualità della disclosure e la disponibilità di documentazione multilingua.

L'analisi si è basata soltanto su documentazione pubblica ed è stata effettuata direttamente da analisti, non attraverso software. Da un lato, l'obiettivo dell'Indice è fornire una panoramica della sostenibilità all'interno del settore e della comunità calcistica e, dall'altro, monitorare i passi che i club europei stanno compiendo in questo ambito.

L’analisi di Standard Ethics

Da quanto emerge dall'analisi, il livello di disclosure delle grandi società calcistiche quotate circa i temi legati alla sostenibilità è basso. Come detto, soltanto in 2 casi si riscontrano politiche strutturate e chiaramente orientate alla sostenibilità e una rendicontazione extra-finanziaria standard (Borussia Dortmund e Juventus Football Club). Nel caso della Roma, e in parte minore dell'Ajax, gli analisti di Standard Ethics hanno riscontrato evidenze circa l'avvio di un percorso in quella direzione.