Calcio, Formula 1 e basket gli sport più presenti su Twitter in Italia nel 2020 Tra le squadre al 1° posto Juventus seguita da Inter, Milan, Napoli e Roma, tra gli atleti Ronaldo, Dybala ma anche Bryant e Maradona di Marcello Frisone

Tra le squadre al 1° posto Juventus seguita da Inter, Milan, Napoli e Roma, tra gli atleti Ronaldo, Dybala ma anche Bryant e Maradona

2' di lettura

Politica, sport e intrattenimento. Sono i primi 3 argomenti che l’hanno fatta da padrone su Twitter quest’anno In Italia. Nello sport, in particolare, il calcio maschile occupa il primo posto, seguito con un grande divario dalla Formula 1 e dalla pallacanestro maschile. È la fotografia che Twitter scatta sulle analisi delle conversazioni sulla piattaforma nel 2020 (anche) in Italia dal 1° gennaio al 29 novembre 2020. Da tenere anche presente che il 2020 è stato anche l'anno del fenomeno gaming ed e-sport, con oltre 1.6 miliardi di tweet nel mondo da gennaio a ottobre 2020.



Lo sport italiano su Twitter

Anche quest'anno - nonostante le interruzioni sportive dovute alla pandemia - lo sport è tra gli argomenti preferiti degli italiani su Twitter. Tra le squadre sportive più commentate ai primi posti troviamo sempre il mondo del calcio. In Italia si attestano come squadre più commentate: Juventus, seguita da Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Torino. Il secondo sport più popolare è la Formula 1, dove per primo appare il team Scuderia Ferrari e a metà classifica si posiziona anche il basket, con la squadra dei Los Angeles Lakers.

Loading...

LE SQUADRE SPORTIVE PIÙ COMMENTATE Loading...

Non solo italiane ma anche Barcellona, Psv e Real Madrid

Analizzando invece soltanto l'ambito calcistico, ai primi posti troviamo team italiani (prime tre posizioni occupate da Juventus, Inter, Milan) con l'incursione del Barcellona (7° posto), Paris Saint-Germain (10°) e Real Madrid (11°) come squadre estere tra le più commentate su Twitter in Italia.



LE SQUADRE DI CALCIO PIÙ COMMENTATE Loading...

Pirlo, Bonucci, Totti subito dopo Ronaldo e Dybala



Interessante anche la classifica degli sportivi più presenti e commentati dagli italiani su Twitter. Se ai primi posti ci sono calciatori stranieri come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e le leggende del calcio e del basket scomparse quest'anno, Diego Armando Maradona e Kobe Bryant, i primi calciatori italiani sono Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Francesco Totti, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, seguiti da Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo, Gianluigi Buffon, Mario Balotelli, Roberto Gagliardini e Gianluigi Donnarumma.

Ma non solo calcio. Anche in questa classifica la Formula 1 si attesta nelle prime posizioni, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton come i piloti più commentati sulla piattaforma.È prevedibile che Maradona continui a essere parte delle conversazioni su Twitter anche nell'ultimo mese dell'anno.

GLI SPORTIVI PIÙ TWITTATI Loading...