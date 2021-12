Calcio, indagine per reati fiscali sul procuratore Ramadani: 11 squadre sotto la lente

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inchiesta giudiziaria sul calcio dalle plusvalenze della Juventus si allarga a 11 squadre, tra cui le più blasonate della Serie A. Nessuna inagata, per ora, ma oggetto di attenzione della Procura di Milano, che ha ordinato di consegnare gli atti, i documenti e le mail riferiti ai «rapporti economico-commerciali» nel calciomercato con il procuratore sportivo Abdilgafar Ramadani, nato in Macedonia del Nord nel 1963 e residente in Irlanda, a Dublino, per il periodo dal 2018 a oggi. Ramadani, detto «il Mino Raiola dell’Est», è già indagato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 2018 al 2019, per riciclaggio e autoriciclaggio.

L’elenco delle 11 squadre (non indagate)

La Guardia di finanza dalla mattina del 13 dicembre sta acquisendo copia della documentazione dei rapporti economici-commerciali intrattenuti dal 2018 a oggi dalle seguenti squadre professionistiche o loro dipendenti, in quest’ordine nel provvedimento del sostituto procuratore Giovanni Polizzi: Fiorentina Spa, Fc Juventus Spa, Ssc Napoli Spa, Frosinone Calcio Srl, Spal Srl, Torino Calcio Spa, Fc Internazionale Milano Spa (Inter), Ac Milan Spa, Cagliari Calcio Spa, As Roma Spa ed Hellas Verona Spa. Nove sono in Serie A nell’attuale campionato, due (Frosinone e Spal) sono in Serie B. Le società di calcio non sono indagate, ha precisato la Procura.

Il procuratore avrebbe ricevuto almeno 7 milioni

Secondo la Procura, Ramadani «avrebbe ricevuto da squadre italiane proventi per almeno 7 milioni di euro e cifre più rilevanti da club europei». Lo svelano gli inquirenti che indagano sul procuratore macedone, già indagato in Spagna per fatti analoghi.

Soldi dirottati in Irlanda o a Malta

E’ stata una segnalazione sospetta su uno dei conti correnti riferibili al procuratore sportivo Ramadani a far scattare l’inchiesta milanese che vede indagato per reati fiscali il cosiddetto «Raiola dell’Est». Soldi che da alcuni club italiani sono stati dirottati sulle sue società con sede in Irlanda o Malta, ma «dimenticando» di dichiararli al fisco. Secondo l’accusa in Italia Ramadani avrebbe agito insieme all’agente suo collaboratore Pietro Chiodi, nato a Roma nel 1968, considerato un prestanome.

Le cessioni di Chiesa e Pjanic

Tra le operazioni sospette le cessioni di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus e di Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona. Nella scuderia di Ramadani ci sono anche l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, i giocatori Kalidou Koulibaly (Napoli), Ante Rebic (Milan), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Samir Handanovic (Inter). Tra gli assistiti di Chiodi il portiere Ciprian Tatarusanu (Milan) e l’allenatore Eusebio Di Francesco.