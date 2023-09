Calcio, l'Inter spicca il volo. Napoli spaccato: scintille tra Garcia e Osimhen-Podcast / Lecce “terza forza” davanti alla Juve

Diavolo malconcio. Sacchi accusa: colpa di Leao

Anche il Milan, pur avendo faticosamente battuto il Verona (1-0) non se la passa bene. E' secondo in classifica davanti al sorprendente Lecce, ma le scorie del derby si fanno ancora sentire. E meno male che Leao, questa volta più concreto che con il Newcastle, ha chiuso la partita con un guizzo dei suoi. Il Verona infatti ha concesso ben poco ai rossoneri, ancora ingolfati e aggrappati ai (rari) blitz del portoghese.

Il solito Arrigo Sacchi, spesso dimenticando le sue giornate storte da allenatore, è andato giù con l'accetta dicendo che se il Milan è senza gioco, il problema va cercato proprio in Leao che “col il suo modo di stare in campo, e i suoi mancati rientri, impedisce al gruppo di diventare un collettivo”.

Con tutto il rispetto per il venerato maestro Sacchi, che riuscì a far andar per matti anche Van Basten e Baggio, viene da replicare che averne di campioni come Leao, che segnano e fanno segnare. Molti dei gol di Giroud, negli ultimi due anni, sono venuti proprio da assist del portoghese. Come tutti i talenti, ha certo le sue lune, come quel vanesio colpo di tacco con gli inglesi in Champions. Ma Leao va preso con i pregi e i difetti di un primo violino. A volte, diciamolo, vale da solo il prezzo del biglietto. Ti risolve una partita. In altre si perde nei suoi ricami. Ma non ha senso chiedergli di fare il lavoro sporco del mediano. A ciascuno il suo mestiere. L'infaticabile Giovanni Lodetti, il mitico “Basletta”, mancato venerdì scorso, non si è mai lamentato di dover correre anche per Gianni Rivera. Anzi, ne era orgoglioso. Sapeva quale era il suo ruolo, in quel glorioso Milan di Rocco e Trapattoni, e lo faceva con passione e straordinari risultati. Lo stesso quando nel 1970 passò alla Sampdoria dove portò il medesimo entusiasmo. Di Rivera si lamentò solo per un motivo: che non si fosse opposto alla sua sua cessione. E in questo Lodetti aveva perfettamente ragione.

Lecce terza forza

Ma vogliamo parlare della squadra pugliese, terza dietro a Inter e Milan, con 11 punti e ancora imbattuta? Questa volta, senza sforzi, ha superato anche il Genoa (1-0) proseguendo la sua disinvolta marcia verso la testa del gruppo. Si dice che dietro a una buona squadra, ci sia sempre una ottima società: è vero. Questa è la conferma. Al Lecce c'è un ottimo diesse, Pantaleo Corvino, che ha costruito un gioiellino con un monte ingaggi (15 milioni) quasi ridicolo rispetto a quelli pantagruelici delle big. C'è un presidente, Saverio Sticchi Damiani, che, pur tenendo i conti a posto, ha dato slancio con un progetto a lungo termine. E c’è infine un bravo tecnico, Roberto d'Aversa, che senza tirarsela ha dato gioco e coraggio alla squadra. Resta una domanda: ma allora, oltre agli arabi e agli algoritmi, c'è ancora vita nel pianeta calcio?

L'Atalanta torna a far male

Con un gol per tempo (Lookman e Pasalic) la Dea batte il Cagliari centrando davanti al suo pubblico la terza vittoria della stagione. Ma la vera novità viene dal belga De Keteleare, sempre più a suo agio nel suo nuovo ruolo di punta avanzata. Partita dopo partita sta diventato un punto di riferimento insostituibile sia come attaccante, sia come rifinitore. Il ragazzo cresce. All'ex rossonero, un fantasma l'anno scorso, la cura Gasperini fa davvero bene. Che al Milan lo rimpiangano?