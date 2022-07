Calcio: ipotesi accordo Tim-Dazn-Sky per Serie A in tv

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibile accordo tra Dazn e Sky per riportare l’OTT all’interno del bouquet della pay-tv di Comcast. Le voci parlano di una ipotesi di accordo strutturato in maniera simile a quello del triennio 2018/21, con l’app di Dazn su Sky Q e un canale lineare sul satellite. Tutto dipenderà, tuttavia, dall’esito della trattativa in corso tra la stessa Dazn e Tim sull’accordo in esclusiva da 340 milioni annui. Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi Stefano Azzi, CEO Dazn Italia, nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera.

«Con Tim stiamo parlando in maniera proficua con una discussione e una rinegoziazione su quello che può essere l’equilibrio economico da ambo le parti. Qualora si trovi un altro equilibrio noi siamo aperti a valutare altre attività commerciali con altri partner».

Il tema tuttavia non sarà al centro dell’assemblea della Lega Serie A, con tutti e 20 i club presenti. Sul tavolo, tra gli altri temi, in particolare le licenze nazionali, Radio Tv, le Linee Guida NFTs Audiovisivi “Moments”, gli Highlights e l’acquisto library AV.