Calcio, l’Italia femminile vince con la Cina e raggiunge un traguardo storico

Mai cambio fu più azzeccato. Al 50esimo ancora da fuori area come contro la Giamaica, Galli calcia di destro, Peng non ci arriva e l'Italia raddoppia. La centrocampista della Juventus diventa così l'italiana con più gol nella storia dei Mondiali entrando dalla panchina con 3 reti, meglio di Rivera e Del Piero a quota 2. Ecco il miglior modo per spegnere le velleità cinesi: due gol di vantaggio ci danno la possibilità di portare il ritmo sulle nostre necessità. Palleggio e ripartenze. L'ingresso di Ilaria Mauro, poi, aiuta a tenere alta la squadra. Ed è quello che facciamo, rischiando poco e confermando di avere una difesa solida come poche altre squadre in questo Mondiale. L'Italia vince 2-0 ed entra nelle migliori otto del mondo. Non è più un sogno, ma una meravigliosa realtà.

Questa vittoria, inoltre, lascia ancora aperte le possibilità di qualificarsi per le prossime Olimpiadi (l'anno prossimo a Tokyo): si qualificano, infatti, le prime tre squadre europee del Mondiale. Obiettivo semifinale per le nostre azzurre per le quali davvero, a questo punto, tutto è possibile.