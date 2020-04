Calcio, la Lazio nei conti batte Juve e Roma. I bilanci peggiorano

La Lazio ha i conti migliori

Il giudizio conclusivo è che la Lazio, pur avendo un bilancio con valori sensibilmente più piccoli delle altre due squadre in tutte le voci, è quella che ha i conti migliori. E in questa stagione Claudio Lotito può anche fregiarsi, almeno fino alla sospensione del campionato dopo 26 partite giocate (ne mancano 12 per concludere il calendario), del miglior rapporto tra costi e risultati. La Lazio è seconda a un punto dalla Juventus e ha 17 punti più della Roma, che è quinta. Delle tre squadre, la Juventus è l'unica in Champions League.

Juventus, bilancio in rosso per 40 milioni nel primo anno di Ronaldo

I costi della Juventus

La società bianconera ha un bilancio appesantito dai costi per le campagne acquisti degli ultimi anni, soprattutto Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, e per gli ingaggi sia di questi calciatori sia di altri, tra cui alcuni presi a parametro zero ma con stipendio elevato, come Ramsey e Rabiot. I costi per CR7 non sono finora stati coperti da un adeguato aumento dei ricavi. Va detto che la Juventus è l’unica con lo stadio di proprietà, per cui nei debiti del club ci sono anche i 150 milioni spesi per lo stadio, che genera ricavi più elevati rispetto a uno stadio in affitto ed è un impianto migliore per lo spettacolo. Ma senza la ricapitalizzazione di 300 milioni fatta a fine 2019 la Juventus si sarebbe trovata in forte tensione finanziaria, con un patrimonio netto negativo e con debiti finanziari superiori a 700 milioni.

La Roma ha bisogno di un aumento di capitale

Questo è il problema della Roma. Malgrado il presidente James Pallotta abbia versato nel semestre 79 milioni di acconto sulla ricapitalizzazione (deliberata per un massimo di 150 milioni dall’assemblea dei soci in ottobre), il patrimonio netto rimane negativo, -135,7 milioni come ricordato. Occorrerebbe un aumento di capitale più robusto di quello deliberato per portare il patrimonio in positivo e ricostituire un minimo di dote. Servirebbero almeno 200 milioni. Il futuro della Roma è legato alle trattative per la cessione a Dan Friedkin. I negoziati si sono bloccati quando è esploso il problema Coronavirus, ma già le posizioni erano distanti.

Impatto del Coronavirus

Per tutti i club lo sviluppo della stagione e dei conti dipenderà dall’impatto del Coronavirus. Kpmg Football Benchmark ha calcolato che, se non dovessero esserci più partite fino alla fine della stagione e le competizioni si interrompessero, l’intera Serie A perderebbe ricavi tra 550 e 650 milioni. Questa perdita di ricavi andrebbe ripartita tra le 20 squadre, in proporzione al rispettivo peso. La Juventus sarebbe la più colpita per valore assoluto (seguita da Inter, Milan e Napoli), anche la Roma ne risentirebbe in modo sensibile, più della Lazio. Per i conti di tutti sarebbe una stangata, se i club non riuscissero a ridurre almeno gli stipendi dei giocatori.

L’intesa tagliastipendi della Juve

L’unica finora ad aver fatto un accordo tagliastipendi è la Juventus. Il 28 marzo la società presieduta da Andrea Agnelli ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i calciatori e l’allenatore della prima squadra, Maurizio Sarri. «L’intesa prevede la riduzione dei compensi - ha detto la società - per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019-2020. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse».