Calcio: Lukaku al Chelsea, un affare da 115 milioni tra vantaggi contabili e rischi sportivi

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni sta destando comprensibilmente preoccupazione e rabbia nella tifoseria del team che ha appena vinto lo scudetto e che ha visto in poche settimane l'addio dell'allenatore, Antonio Conte e la vendita di Hakimi, punto di forza della squadra. La situazione economica/finanziaria del gruppo Suning e quella dell'Inter non sono certo idilliache.

La posizione di Suning

Nel caso del conglomerato di proprietà della famiglia Zhang, le ripercussioni della pandemia sulla rete di oltre 10mila esercizi commerciali fisici, già a bassa marginalità, pur a fronte di un fatturato che comunque oscilla tra i 50/60 miliardi dollari all'anno, alcuni investimenti errati (come l'acquisto della rete Carrefour in Cina alla vigilia dello scoppio dell'emergenza sanitaria), l'”obbligo” di sostenere finanziariamente altri conglomerati cinesi in panne, specie nel settore immobiliare, come Evergrande, hanno indebolito il gruppo di Nanchino costringendo la famiglia Zhang a cedere quote minoritarie ma rilevanti, che spostato l'asse di controllo del conglomerato. Se la famiglia Zhang è uscita ridimensionata, altrettanto si può dire per l'universo Suning che ha ora ha tra i propri azionisti ancora più solidi.Lo scorso luglio infatti è stata formalizzata la cessione del 17% circa di Suning.com a un fondo per un corrispettivo di 1,14 miliardi di euro. Un'operazione congegnata a Pechino per supportare i propri gruppi industriali più indebitati.Il gruppo guidato dall'asset management committee statale di Nanchino e dal governo della provincia dello Jiangsuè partecipato da altri “campioni” dell'economia cinese, quali Alibaba, Haier, Xiaomi e TCL. Nessuno di essi, tuttavia, avrà una quota di controllo sulla società. «Il portafoglio di investitori diversificati aiuterà Suning.com a migliorare ulteriormente la governance aziendale, le operazioni e la trasformazione del business come fornitore di servizi al dettaglio».

La posizione dell’Inter

Questo quanto spiega la nota di Suning che ha ufficializzato il passaggio delle quote.Dunque, se è vero che l'operazione non riguarda direttamente la catena di controllo dell'Inter è altrettanto chiaro che gli argini posti dal Governo di Pechino intorno a Suning.com sono tali da impedire una esondazione della crisi che si propaghi alla famiglia Zhang e alle controllate di Suning Holding. A protezione di Suning (dopo che la famiglia Zhang è stato costretta a fare un passo indietro) sono state schierate corazzate dell'economia cinese.Un cordone di protezione che oggi dà ampie garanzie di continuità è stato steso attorno al club nerazzurro con l'operazione del maggio scorso che ha portato il fondo americano Oaktree a finanziare indirettamente (il prestito viene erogato alla controllante lussembirghese del club appartenente alla galassia Suning) 275 milioni. Questi soldi insieme al rifinanziamento del bond da 375/400 milioni in scadenza nel 2022 che sarà ultimato entro fine anno, daranno al club l'ossigeno finanziario per affontare la stagione. Qualora Suning non dovesse rimborsare il prestito entro il prossimo triennio, Oaktree che ha in pegno le azioni del club nerazzurro ne acquisirà la proprietà.E non sarebbe come cadere dalla padella alla brace. Oaktree, è un fondo specializzato in “titoli in difficoltà” al mondo e gestisce asset per 150 miliardi di dollari. A sua volta la maggiornaza di Oakterr è detenuta da un altro mega fondo canadese Brookfield. Insieme le due realtà amministrano asset per oltre 600 miliardi di dollari.

Crisi finanziaria post Covid

Chiarito questo scenario bisogna concentrarsi sul piano strategico dell'Inter.L'Inter ha dovuto interrompere bruscamente il suo processo di crescita, con un fatturato strutturale che si apprestava senza plusvalenze a superare i 350 milioni annui, a causa della crisi sanitaria e del blocco degli investimenti di Suning (pari a oltre 600 milioni in 4 anni erogati all'Inter sotto varie forme).La proprietà cinese perciò ha imposto un ridimensionamento del 10/15% del monte ingaggi e una campagna acquisti per la stagione 2021/22 da chiudersi con un saldo positivo di 80/90 milioni. Questo assecondando quanto prescrive il fair play finanziario Uefa, vale a dire che i club devono essere autonomi nel gestire il conto economico annuale (anche se in certe realtà europee, evidentemente questo principio vale un po' meno).Il calciomercato estivo 2021 è stato gestito da Beppe Marotta e Piero Ausilio con questo diktat. Il passaggio di Hakimi al Psg e altre piccole operazioni hanno permesso di mettere insieme fin qui un risparmio di circa 40 milioni. Per raggiungere il budget peraltro c'è la finestra di gennaio e quella estiva del 2020 (a patto di effettuare le operazioni in uscita entro il 30 giugno, in modo da poterne iscrivere i benefici a bilancio).Sia Marotta che Ausilio perciò erano convinti di poter conseguire l'obiettivo senza cedere altri big, magari effettuando qualche colpo in entrata in meno. Nessuna volontà di cedere Lukaku o Lautaro, per intendersi.

L’offerta per Lukaku

Alcuni giorni fa si è materializzata però l'offerta del Chelsea per il centravanti belga per 100 milioni più Marcos Alonso. L'Inter che non aveva alcuna intenzione di privarsi di Lukaku, a conti fatti, l'ha rispedita al mittente. Il centravanti belga tuttavia ha fatto pesare la sua volontà di cogliere l'opportunità professionale di un ritorno in Premier con uno stipendio praticamente raddoppiato. L'Inter si è trovata così nelle condizioni di dover trattare. Ciò che va rimarcato è che la cessione dell'attaccante non dipende, sia pure in un contesto difficile e di revisione del piano strategico per da urgenze finanziarie né del club, né della proprietà.In altre parole, anche una proprietà solidissima, avrebbe avuto il dovere di ascoltare una proposta così elevata, che configura la più ricca operazione del calciomercato mondiale (escludendo il passaggio di Neymar al Psg), a maggior ragione di fronte alla volontà del calciatore di cambiare aria.L'Inter così si è seduta al tavolo scartando proposte di scambi relativi a calciatori e chiedendo solo cash.