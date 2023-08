Calcio, Lukaku conferma: lunedì sarò a Roma per firmare

I punti chiave I club di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ormai è sempre più vicino alla Roma. «Sono nervoso, domani volerò a Roma per firmare», ha annunciato l’attaccante, come riporta il quotidiano belga Het Laatste Nieuws, confermando la trattativa con i giallorossi a margine di un torneo giovanile a Boom a cui ha partecipato anche suo figlio indossando la maglia dell’Anderlecht.



In questo momento Tiago Pinto e i Friedkin si trovano a Londra per trattare con il Chelsea il trasferimento del giocatore, a un passo dal ritorno in Italia dopo la doppia esperienza all’Inter e la corte estiva della Juventus.

Lukaku è un calciatore belga, cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, squadra con cui nel 2010 ha vinto la Pro League, suo primo trofeo.

Nel 2011 si è trasferito in Inghilterra, al Chelsea: ceduto in prestito al West Bromwich, nel 2013 passa a titolo definitivo all’Everton dove resta sino al 2017, anno del suo passaggio al Manchester United.

Nel 2019 viene acquistato dall’Inter di Conte che trascina coi suoi gol alla conquista del 19esimo scudetto nel campionato 2020/2021.

Nell’estate successiva torna al Chelsea, diventando l’acquisto più costoso nella storia del club londinese: con i Bleus vince una Coppa del Mondo per club.

Poi ancora un anno all’Inter e ora alla Roma.

Con il Belgio, di cui è il miglior marcatore di sempre, ha disputato i Mondiali del 2014 e del 2018 e gli Europei del 2016 e del 2020.

Quanti goal ha fatto Lukaku in carriera?

Tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, Lukaku ha collezionato globalmente 707 partite segnando 357 reti, alla media di 0,50 reti a partita.