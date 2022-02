Calcio, il Napoli raggiunge il Milan in vetta alla classifica di serie A. E la Juve risale

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

In una domenica in cui, come sappiamo, c’è ben poco da festeggiare (tutte le partite sono cominciate con 5 minuti di ritardo in segno di protesta contro l'attacco della Russia all'Ucraina), il Napoli riesce comunque a regalare ai suoi tifosi una serata da incorniciare. Una serata In cui non solo riesce battere all'Olimpico la Lazio (1-2) al termine di una sfida quanto mai spettacolare ma che soprattutto lo riporta in vetta a fianco del Milan a 57 punti.

Una coincidenza non banale. Perchè proprio domenica prossima Napoli e Milan si incroceranno al Maradona in uno scontro diretto che può diventare uno snodo molto interessante per la corsa allo scudetto. Scriviamo interessante e non “decisivo” perché se c'è una cosa chiara, in questo campionato, è che si ricomincia sempre daccapo. Che insomma di sicuro non c'è quasi nulla, anzi. Per dirne una: la tanto bistrattata Juventus, da mesi indecifrabile enigma, grazie ai gol di Vlahovic è risalita al quarto posto a sette punti da Napoli e Milan, e a cinque dall'Inter (che però deve recuperare la partita con il Bologna). La logica suggerirebbe di non farci troppo caso. Invece, in un campionato folle come questo, dove le ultime spesso battono le prime, può ancora succedere di tutto. Perfino che la squadra di Allegri partecipi alla volata finale per il titolo.

Loading...

Che poi questo sia un segno di salute del calcio italiano, non lo sappiamo. Di sicuro da quando la serie A si disputa a 20 squadre non si è mai vista, dopo 27 giornate, una situazione così equilibrata. Che dire? Prendiamola così. Come una innocente evasione che ci distrae da pensieri più cupi.

In attesa di capire chi tra le big prenderà il volo, restiamo però al presente. E il presente è questo bellissimo Napoli che, imponendosi a una Lazio altrettanto spumeggiante, libera i suoi tifosi dai fantasmi del pesantissimo flop col Barcellona in Europa League. All'Olimpico va in onda un film tutto diverso con due squadre determinate fino all'ultimo a non mollare l'osso. il Napoli, probabilmente spinto dalla voglia di riacciuffare il Milan, ci mette un pizzico di cuore in più cogliendo la vittoria in extremis con un preciso sinistro di Fabian Ruiz. Solo quattro minuti prima, al 90', la Lazio era riuscita a pareggiare con Pedro la rete dell'uno a zero di Insigne, forse il migliore del Napoli e autore della sua prima rete su azione in questo campionato.

Sfida spettacolare e densissima di rovesciamenti di fronte. Con un primo tempo meglio giocato dalla Lazio, poco cinica però nell'arrivare al dunque, grazie anche alla ottime parate di Ospina. Nella ripresa invece i partenopei riescono a capitalizzare gli episodi più favorevoli. Sempre nella ripresa, al Napoli fa bene l'inserimento di Elmas, protagonista anche nell'azione che porta alla rete di Fabian Ruiz. Insomma, Insigne e compagni ci hanno messo la famosa Cazzimma, tanto evocata in questi frangenti. «Tutti a sottolineare questa storia del carattere, avete visto che il carattere ce l'abbiamo anche noi», ha orgogliosamente commentato Spalletti.