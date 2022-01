Calcio, quanto costa un gol ai tifosi? In Italia meno che nel Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quanto costa un gol per un tifoso? Agli spagnoli, ai francesi e ai tedeschi più che agli italiani. Ma sono gli inglesi quelli che pagano il prezzo più alto. A calcolare il “costo del calcio” per le tifoserie a livello globale è il report «The football price index», elaborato da BudgetAir. Scopriamo così che assistere a un gol allo stadio in Uk costa in media 70,11 euro, mentre in Italia poco più della metà, 38,72 euro.

Per veder gonfiare la rete gli spagnoli spendono 49,38 euro, i francesi 40,86 e i tedeschi 39,13 euro. Molto più contenuti i costi in Olanda (28,15 euro), Croazia (18,73 euro) e Danimarca (7,23 euro), ma la vera differenza si registra uscendo dall’Europa.

Fatta eccezione per gli esosi americani, che spendono 45,13 euro a gol, oltreoceano le prodezze dei fuoriclasse dell’America Latina risultano essere proprio a buon mercato: la torcida brasialiana nelle partite di Lega spende 4,17 euro per ogni gol, mentre in Colombia i tifosi pagano circa 3,95 euro e in Uruguay 2,79 euro. La sorpresa, in quell’area geografica, è l’Argentina di Maradona, dove gli appassionati di pallone devono sborsare 34,03 euro per una marcatura nella Primera Divisiòn.

A chiudere le classifica è la Qatar Stars Legue con 0,84 euro a gol. Per altro il Paese in cui si giocheranno i prossimi Mondiali maschili, per i quali, ha comunicato in settimana la Fifa, sono già stati venduti più di 1,2 milioni di biglietti in tutto il mondo solo nelle prime 24 ore del periodo di prevendita iniziale.

La domanda più alta è arrivata proprio dai tifosi del Qatar, Paese seguito per interesse da Argentina, Messico, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, India, Arabia Saudita, Brasile e Francia. Per la sola finale, del 18 dicembre 2022 al Lusail Stadium, sono stati richiesti più di 140.000 biglietti e oltre 80.000 per la partita di apertura.