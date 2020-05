Calcio, il Real al top per valore. La Juve esce dai primi 10 I calcoli sono stati fatti prima del Coronavirus, che «ha abbattuto i valori del settore in media del 20-25%», secondo le prime stime di Andrea Sartori, partner e «Global Head of sports» di Kpmg di Gianni Dragoni

Il Real Madrid si conferma la prima tra le società di calcio in Europa per valore d’impresa al primo gennaio 2020, pari a 3.478 milioni di euro, secondo il rapporto annuale di Kpmg Football Benchmark. Il Manchester United rimane secondo, il Barcellona risale al terzo posto, scavalcando il Bayern.

La Juventus resta la prima italiana, ma retrocede di una casella all’11mo posto, con un valore di 1.735 milioni. Nessuna italiana è tra le prime dieci. Anche nella finanza l’anti-Juve è l’Inter, sebbene distanziata in 14ma posizione con un distacco di 752 milioni.

I calcoli sono stati fatti prima del Coronavirus, che «ha abbattuto i valori del settore in media del 20-25%», secondo le prime stime di Andrea Sartori, partner e «Global Head of sports» di Kpmg.

«L’impatto immediato del Covid non può ancora essere quantificato. Dipenderà anche se le competizioni di quest’anno riprenderanno oppure se ci sarà uno stop definitivo, come in Francia», osserva l’autore dello studio. «La perdita di valore può oscillare - spiega Sartori - dal 15% per squadre ben patrimonializzate e con una buona liquidità, come Manchester United e City o Bayern, fino a picchi del 30% e più per squadre medie che fanno affidamento sulla vendita di calciatori».

Lo studio «The european Elite 2020» è alla quinta edizione. Il valore d’impresa o «enterprise value» (Ev) viene calcolato facendo la somma algebrica tra il valore di mercato del capitale proprio (o patrimonio netto) più il totale dei debiti finanziari e meno la cassa. Il valore delle società viene misurato, sulla base dei bilanci delle ultime due stagioni sportive, partendo dai ricavi operativi (escluse cioè le plusvalenze) con l’applicazione di un multiplo, che però non è uguale per tutti. Con un algoritmo di Kpmg vengono ponderati cinque parametri: redditività (soprattutto incidenza del costo del personale sui ricavi), popolarità sui social media, potenziale sportivo espresso dal valore di mercato della squadra, diritti tv, proprietà dello stadio.