Calcio, riparte il campionato dopo un mercato estivo da un miliardo di euro (e non è finita)

A ciò va aggiunto per la stagione 2019/20 il peso finanziario dei nuovi innesti – De Ligt, Rabiot, Ramsey, Higuain – che vale a titolo di stipendi lordi per oltre 50 milioni (in attesa dei benefici fiscali del Decreto Crescita per i primi tre calciatori che scatteranno nel 2020) e quello per gli ammortamenti (almeno 20 milioni) degli acquisti già effettuati (tranne ovviamente per i “parametri zero”), anche se alcuni giocatori sono andati altrove in prestito, come Romero. In definitiva, senza cessioni, la Juve ad oggi dovrebbe avere un costo della rosa complessivo intorno ai 500 milioni. A cui devono sommarsi oltre 120 milioni di altri costi operativi.

A fronte di ciò la crescita del fatturato strutturale del club presieduto da Andrea Agnelli non è al momento sufficiente. Secondo le stime di Banca IMI il giro d'affari dovrebbe raggiungere nell'esercizio 2019/2020 ricavi operativi per circa 500 milioni, al netto delle plusvalenze. Queste ultime stanno assicurando entrate costanti e fiorenti anche in questa sessione di mercato (si pensi ai circa 30 milioni per Cancelo passato al City), ma è chiaro che non possono garantire sempre e comunque il riequilibrio dei conti.

Le inseguitrici

Il Napoli ha messo a segno l'acquisto più costoso della presidenza di Aurelio De Laurentiis con Hirving Lozano, pagato 40 milioni di euro. Un acquisto che ha anche un valore economico in entrata. Lozano dà al Napoli la priorità di accesso in un mercato incredibilmente passionale come quello messicano, anche se andranno create le condizioni per approfittarne in ambito commerciale. Entro il 2 settembre, dopo quelli di Manolas, Di Lorenzo e del giovane centrocampista Elmas, la tifoseria (che finora ha risposto tiepidamente con circa 9mila abbonamenti sottoscritti nonostante i prezzi ribassati) si attende un grande nome. Le cessioni messe a punto nel corso dell'estate hanno fornito alla dirigenza partenopea le munizioni finanziarie necessarie (circa 100 milioni). Il mantra dell'equilibrio dei conti non si affievolisce mai in casa Napoli.

Chi non ha badato a spese è stata l'Inter di Suning che ha affidato a Marotta e Conte la gestione dell'area tecnica per tornare a primeggiare e dare lustro nel mondo alla proprietà cinese. Il club nerazzurro non si nasconde più e può muoversi più liberamente senza i vincoli delle sanzioni Uefa. Ripulito lo spogliatoio dalle scorie e dalle polemiche delle scorse stagioni con l'allontanamento dei giocatori ritenuti non congrui al progetto Conte (con sacrifici economici non indifferenti), è più che probabile che per accontentare l'ex ct della Nazionale al colpo Lukaku, il centravanti belga pagato più di 65 milioni, se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni. Anche se la zavorra del caso Icardi incide non poco sulle manovre di mercato.

La Roma fuori dal giro Champions e con una nuova dirigenza sportiva è riuscita a luglio a collocare un bond da 275 milioni a un tasso del 5% circa rispetto al 7 del vecchio debito. Una iniezione di liquidità e un risparmio sugli interessi annuali di oltre 5 milioni che ha permesso di rinnovare i contratti dei big (Dzeko, Under e Zaniolo) e blindare la rosa. Entrate (con l'inserimento in rosa del portiere Pau Lopez pagato 23 milioni) e uscite sono state studiate dal nuovo ds Petrachi all'insegna del massimo equilibrio. Ora tocca al team guidato dal neo-trainer Fonseca aiutare le finanze del club. Tornare in Champions e risolvere la questione stadio sono più che mai vitali per non avvitarsi in una nefasta spirale deficit-indebitamento/indebolimento della rosa.

Il Milan del fondo Elliot ha dato mandato al duo Boban-Maldini di gestire la difficile transizione tecnica cercando di acquisire giocatori funzionali alle strategie del mister Giampaolo liberandosi contemporaneamente di tesserati con ingaggi non in linea con le attuali possibilità economiche di un club sorvegliato speciale in ambito Uefa. Al momento, al netto di qualche remunerativa cessione (come quella di Cutrone volato in Premier) l'esborso si avvicina agli 80 milioni di euro.