Calcio, scatta la parità salariale tra uomini e donne della nazionale Usa

Quattro coppe del Mondo, quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi e vari altri svariati trofei in giro per il globo: la Nazionale di calcio femminile statunitense è senza alcun dubbio la più vincente di tutti i tempi. Eppure ci sono voluti sei lunghi anni con tanto di causa in tribunale per dimostrare il grande valore della squadra femminile nazionale che, nel 2016, capitanata da cinque rappresentanti Alex Morgan, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, Hope Solo e Carli Lloyd presentò una denuncia alla Commissione per le pari opportunità di lavoro per la disuguaglianza nella retribuzione e nel trattamento.



E finalmente è stato raggiunto un accordo che definire storico potrebbe pure sembrare riduttivo, tra l’USWNT e l'USSF, ovvero la United States Women National Team e la United States Soccer Federation con un importo che sarà distribuito secondo le modalità proposte dalle giocatrici, approvato dal tribunale distrettuale. L'intesa prevede lo stanziamento di 24 milioni di dollari da suddividere in 22 milioni che verranno elargiti alle calciatrici come risarcimento per le discriminazioni avvenute nel corso degli anni, mentre i restanti 2 milioni faranno parte di un fondo a beneficio delle giocatrici stesse per il loro percorso a fine carriera e per tutto ciò che concerne le attività che svolgeranno nell'ambito dello sviluppo dello sport al femminile.



Secondo i termini dell’accordo, inoltre, la US Soccer Federation si è impegnata a fornire una parità di retribuzione per gli uomini e per le donne in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo.



La soddisfazione è enorme per Megan Rapinoe, la calciatrice Usa più rappresentativa: “Questa è una grande vittoria, perché non verranno corretti solo i torti del passato, ma verrà garantito un futuro migliore alla prossima generazione che potrà davvero sognare qualcosa di grandioso. Siamo davvero nel mezzo di un’incredibile svolta nello sport femminile”.



Si è espressa anche la famosissima attaccante Alex Morgan che ha ricordato che il lavoro non è finito: “È un momento di orgoglio per tutti noi. Il nostro calcio ha accettato di pareggiare i premi in denaro, ma noi ora chiediamo di farlo anche alla FIFA. Questo è il prossimo obiettivo”.