Calcio serie A, inarrestabile Spalletti con il Napoli delle otto meraviglie

E adesso? Con il Napoli delle otto meraviglie che guida la classifica a quota 24, chi lo tiene più Luciano Spalletti? Sarà dura, molto dura. Perchè lui, il tecnico del Napoli, ancora più di Osimhen, ti stordisce con i suoi slalom verbali.

Ci si chiede inutilmente: cosa avrà mai voluto dire Spalletti con quella parola? A chi voleva alludere con quella strana metafora? Niente da fare: con l’ermetico Luciano, nato a Certaldo come il Boccaccio, fior di linguisti sono andati a sbatterci la testa senza riuscire a decifrare la sua misteriosa lingua, curiosa miscellanea tra un forbito toscanismo rinascimentale e un moderno supercazzolismo 2.0.

Alla vigilia della sfida con il Torino (vinta con qualche fatica dal Napoli grazie a uno svettante colpo di testa di Osimhen), Spalletti aveva lanciato un serio allarme: «Ci sono degli spaventatori professionisti che creano questo clima di attesa verso qualche inconveniente, mentre io che passo per uno che vede i fantasmi preferisco concentrarmi sugli aspetti positivi…»

Il Napoli non perde un colpo

Insomma, il Napoli, secondo Spalletti, doveva fare i conti con gli “spaventatori”. Chi siano questi loschi figuri che minacciano la capolista e la regolarità del campionato, non è chiaro ma non importa. Quella che conta, e qui usciamo dallo scherzo, è che il Napoli non perde un colpo. Con il Torino ha faticato, è vero, ma ha anche preso un palo e un gol gli è stato annullato. Poi va ricordato che una striscia di otto risultati positivi non si vedeva dai tempi di Sarri. Inoltre, ed è un altro merito di Spalletti, il Napoli ha realizzato 19 reti subendone solo 3. Con la migliore difesa del campionato, il tecnico ha messo in sicurezza la squadra. Purtroppo Spalletti non è riuscito a fare altrettanto con la sua vecchia Panda, rubatagli dopo un allenamento, ma insomma non tutti i mali vengono per nuocere visto che quell’auto inquinava più delle sigarette di Sarri. Chi preoccupa invece è Insigne che con il Torino ha sbagliato un altro rigore, il secondo consecutivo. Che gli “spaventatori” l’abbiano giurata al buon Lorenzo?

Non è ancora una buona Juve

Sempre ottimista, pur avendo dieci punti in meno di Spalletti, è Max Allegri, uno che non molla mai, a parte le fidanzate. La Juventus, confermando la sua tradizione positiva contro la Roma, s’impone 1-0 con un gol un po’ casuale di Kean. È il quarto successo consecutivo che porta i bianconeri a un punto dalla Roma e a tre dall’Inter con la quale, domenica prossima, ci sarà lo scontro diretto.

Non è ancora una buona Juve. Come direbbe Mourinho, è una Juve “risultatista” che vince giocando di rimessa. Però fa punti e risale dagli abissi. Non avendo un grande centrocampo, ha lasciato il gioco alla Roma. Però i giallorossi non hanno colpito e anche quando, su rigore, hanno avuto l’occasione per farlo, hanno sbagliato con Veretout, il cui tiro è stato neutralizzato da Szczesny.